Оштрафованный Терехов заявил, что продолжит общаться с харьковчанами на русском языке

Мэр Харькова Игорь Терехов прокомментировал штраф за обращение к харьковчанам на русском языке, что является нарушением закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. В эфире телемарафона Терехов заявил, что "официально" будет говорить на украинском языке, но с харьковчанами продолжит общаться на русском, так как большинство жителей города – русскоязычные.

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Вчера Терехов получил штраф в размере 3400 грн за использование негосударственного языка в обращениях к харьковчанам.

В эфире телемарафона Терехова попросили прокомментировать это, на что он ответил: "Вот специально перейду на русский язык (до этого в сегодняшнем эфире он говорил на украинском. – Ред.) и скажу, что сегодня у нас есть совершенно другие дела. Я считаю, что сегодня для нас самое главное – это победа. Незалежно від того, якою мовою ми розмовляємо" (последнее предложение он сказал на украинском. – Ред.)".

Он сказал, что будет использовать украинский язык "официально", но с харьковчанами намерен и дальше говорить на русском.

"Это язык, на котором сегодня говорят 80% харьковчан, и в языковом вопросе надо быть очень аккуратным и осторожным", – заявил Терехов.

Мэр Харькова добавил, что языковым вопросом "нас всегда делили", и выразил надежду, что так больше не будет происходить, так как "мы все украинцы".

В апреле 2019 года был принят закон о государственном языке, он вступил в силу 16 июля того же года. Однако ряд депутатов обратились в КСУ с жалобой, что документ "дискриминирует русский язык". В июле 2021-го КСУ признал закон о языке конституционным.

16 июля 2022-го вступили в силу новые нормы закона: стартовая страница СМИ должна быть на украинском языке, а также на государственном языке должна сообщаться общественно важная информация. Это касается и страниц органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий.

Оксана Житнюк

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