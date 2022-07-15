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С завтрашнего дня СМИ должны быть украинизированы: нарушителей ждут штрафы

Цей матеріал також доступний українською
15.07.2022, 13:00
С завтрашнего дня СМИ должны быть украинизированы: нарушителей ждут штрафы - Фото
Тарас Кремень (Скриншот с видеозаписи)

С завтрашнего дня, 16 июля, вступают в силу новые нормы закона о государственном языке, предусматривающие введение административной ответственности за нарушения. Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень в ходе брифинга рассказал, что все украинские интернет-ресурсы должны иметь украинскую версию в качестве основной.

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Он рассказал, что с 16 июля у информационных интернет-ресурсов стартовая страница должна быть на украинском языке и общественно важная информация должна сообщаться на государственном языке. Это касается и страниц органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий.

С завтрашнего дня СМИ должны быть украинизированы: нарушителей ждут штрафы

При этом версии сайтов на других языках не запрещаются, но украиноязычная версия должна быть не меньшего объема информации, чем другие, и загружаться по умолчанию.

Кремень подчеркнул, что это не касается СМИ, которые издаются исключительно на крымскотатарском языке, других языках коренных народов Украины, на английском и других языках стран ЕС.

Он также рассказал о результатах мониторинга – 25 должностных лиц нарушают закон, информируя общество не на государственном языке. Он призвал журналистов переводить выступления чиновников, если те доносят информацию не на украинском.

Уполномоченный сможет штрафовать нарушителей или выносить предупреждение.

С завтрашнего дня СМИ должны быть украинизированы: нарушителей ждут штрафы

Также с завтрашнего дня любой товар, на котором установлена ​​компьютерная программа – от авто до стиральной машины или кофеварки – должен быть с украиноязычным интерфейсом.

Оксана Житнюк
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закон украинский язык Тарас Кремень
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