С завтрашнего дня СМИ должны быть украинизированы: нарушителей ждут штрафы

С завтрашнего дня, 16 июля, вступают в силу новые нормы закона о государственном языке, предусматривающие введение административной ответственности за нарушения. Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень в ходе брифинга рассказал, что все украинские интернет-ресурсы должны иметь украинскую версию в качестве основной.

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Он рассказал, что с 16 июля у информационных интернет-ресурсов стартовая страница должна быть на украинском языке и общественно важная информация должна сообщаться на государственном языке. Это касается и страниц органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий.

При этом версии сайтов на других языках не запрещаются, но украиноязычная версия должна быть не меньшего объема информации, чем другие, и загружаться по умолчанию.

Кремень подчеркнул, что это не касается СМИ, которые издаются исключительно на крымскотатарском языке, других языках коренных народов Украины, на английском и других языках стран ЕС.

Он также рассказал о результатах мониторинга – 25 должностных лиц нарушают закон, информируя общество не на государственном языке. Он призвал журналистов переводить выступления чиновников, если те доносят информацию не на украинском.

Уполномоченный сможет штрафовать нарушителей или выносить предупреждение.

Также с завтрашнего дня любой товар, на котором установлена ​​компьютерная программа – от авто до стиральной машины или кофеварки – должен быть с украиноязычным интерфейсом.

В апреле 2019 года был принят закон о государственном языке, он вступил в силу 16 июля того же года. Однако ряд депутатов обратились в КСУ с жалобой, что документ "дискриминирует русский язык". В июле 2021-го КСУ признал закон о языке конституционным.

Оксана Житнюк

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