Спустя год. Конституционный суд признал конституционным языковой закон
14.07.2021, 15:40
Конституционный суд Украины (Фото: пресс-служба КСУ)
Сегодня, 14 июля, Конституционный суд Украины признал конституционным закон об украинском языке. Об этом LIGA.net сообщила руководитель пресс-службы КСУ Марьяна Гайовская.
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Она рассказала, что полный текст решения будет оглашен завтра.
Вопрос конституционности языкового закона КСУ рассматривал с 7 июля прошлого года по обращению 51 народного депутата из фракции ОПЗЖ.
- В апреле 2019 года был принят закон о государственном языке, он вступил в силу 16 июля того же года. Однако ряд депутатов обратились в КСУ с жалобой, что документ "дискриминирует русский язык".
- 7 июля 2020 года КСУ начал рассматривать конституционность закона о языке.
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