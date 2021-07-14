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Спустя год. Конституционный суд признал конституционным языковой закон

Цей матеріал також доступний українською
14.07.2021, 15:40
Спустя год. Конституционный суд признал конституционным языковой закон - Фото
Конституционный суд Украины (Фото: пресс-служба КСУ)

Сегодня, 14 июля, Конституционный суд Украины признал конституционным закон об украинском языке. Об этом LIGA.net сообщила руководитель пресс-службы КСУ Марьяна Гайовская.

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Она рассказала, что полный текст решения будет оглашен завтра.

Вопрос конституционности языкового закона КСУ рассматривал с 7 июля прошлого года по обращению 51 народного депутата из фракции ОПЗЖ.

Читайте также: "Настроения проукраинские". Омбудсмен рассказал о рассмотрении языкового закона в КСУ

Дарья Мостовая, Юрий Смирнов
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конституционный суд языковой закон ксу украинский язык
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