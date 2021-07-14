Спустя год. Конституционный суд признал конституционным языковой закон

Сегодня, 14 июля, Конституционный суд Украины признал конституционным закон об украинском языке. Об этом LIGA.net сообщила руководитель пресс-службы КСУ Марьяна Гайовская.

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Она рассказала, что полный текст решения будет оглашен завтра.

Вопрос конституционности языкового закона КСУ рассматривал с 7 июля прошлого года по обращению 51 народного депутата из фракции ОПЗЖ.

В апреле 2019 года был принят закон о государственном языке, он вступил в силу 16 июля того же года. Однако ряд депутатов обратились в КСУ с жалобой, что документ "дискриминирует русский язык".

7 июля 2020 года КСУ начал рассматривать конституционность закона о языке.

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Дарья Мостовая , Юрий Смирнов

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