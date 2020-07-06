"Дискриминация русского". Завтра рассмотрят конституционность языкового закона

Речь идет о законе об обеспечении функционирования украинского языка как государственного от 25 апреля 2019 №2704 -VIII

Завтра, 7 июля в 10:00, Конституционный суд рассмотрит претензии 51 народного депутата к языковому закону. Те утверждают, что документ не соответствует основному закону страны как "направленный на дискриминацию русского и других языков нацменьшинств и граждан по языковым признакам".

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Более того, подписанты убеждены, что этот закон нарушил конституционные права граждан "на использование и защиту родного языка, право на развитие языковой самобытности всех коренных народов и национальных меньшинств Украины". Они считают, что закон "сузил содержание и объем существующих прав и свобод".

По данным Еспресо-ТВ, подписанты - парламентская фракций пророссийской партии ОПЗЖ.

Судья-докладчик по делу - Сергей Головатый. В форме устного производства рассмотрение состоится на пленарном заседании Большой палаты КСУ.

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Евгений Пилипенко

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