"Дискриминация русского". Завтра рассмотрят конституционность языкового закона
Речь идет о законе об обеспечении функционирования украинского языка как государственного от 25 апреля 2019 №2704 -VIII
Завтра, 7 июля в 10:00, Конституционный суд рассмотрит претензии 51 народного депутата к языковому закону. Те утверждают, что документ не соответствует основному закону страны как "направленный на дискриминацию русского и других языков нацменьшинств и граждан по языковым признакам".
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Более того, подписанты убеждены, что этот закон нарушил конституционные права граждан "на использование и защиту родного языка, право на развитие языковой самобытности всех коренных народов и национальных меньшинств Украины". Они считают, что закон "сузил содержание и объем существующих прав и свобод".
По данным Еспресо-ТВ, подписанты - парламентская фракций пророссийской партии ОПЗЖ.
Судья-докладчик по делу - Сергей Головатый. В форме устного производства рассмотрение состоится на пленарном заседании Большой палаты КСУ.
- В апреле 2019 года был принят закон о государственном языке, он вступил в силу 16 июля того же года.
- В мае 2020-го президент Зеленский заявил, что в вопросе с языковыми квотами в СМИ нужно "навести порядок".
- Тогда же замглавы ОП Юрий Костюк заявил, что знание русского языка может быть для украинцев конкурентным преимуществом и оружием.
- Министр культуры Александр Ткаченко призвал в июне "слышать другую точку зрения и не политизировать вопрос о языке".
- В июне глава Рады Разумков намекнул, как могут поменять языковой закон.
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