"Настроения проукраинские". Омбудсмен рассказал о рассмотрении языкового закона в КСУ

Последние полгода в Конституционном суде рассматривается вопрос конституционности закона о функционировании украинского языка как государственного. И сейчас большинство судей настроены на то, чтобы признать его законным. Об этом заявил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь в интервью Радио Свобода.

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Он отметил, что судьи КСУ обращались в его ведомство, чтобы получить правовую оценку конституционному представлению народных депутатов, по инициативе которых этот вопрос и начал рассматриваться. По словам Креминя, он с оптимизмом ждет решения Конституционного суда.

"Насколько я знаю<...>настроения среди большинства судей этого суда являются проукраинскими, и они склоняются к тому, что называется признанием конституционным языкового закона", – заявил языковой омбудсмен.

В апреле 2019 года был принят закон о государственном языке, он вступил в силу 16 июля того же года.

21 июня в Конституционный суд поступило представление 51 народного депутата – они просили дать оценку законности языкового закона.

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Дарья Мостовая

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