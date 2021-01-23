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"Настроения проукраинские". Омбудсмен рассказал о рассмотрении языкового закона в КСУ

23.01.2021, 23:20
Тарас Креминь (Фото - Vasyl Mokan, Facebook)

Последние полгода в Конституционном суде рассматривается вопрос конституционности закона о функционировании украинского языка как государственного. И сейчас большинство судей настроены на то, чтобы признать его законным. Об этом заявил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь в интервью Радио Свобода.

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Он отметил, что судьи КСУ обращались в его ведомство, чтобы получить правовую оценку конституционному представлению народных депутатов, по инициативе которых этот вопрос и начал рассматриваться. По словам Креминя, он с оптимизмом ждет решения Конституционного суда.

"Насколько я знаю<...>настроения среди большинства судей этого суда являются проукраинскими, и они склоняются к тому, что называется признанием конституционным языкового закона", – заявил языковой омбудсмен.

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Дарья Мостовая
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государственный язык языковой закон ксу украинский язык Тарас Креминь

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