Языковой омбудсмен выступил против скандального законопроекта Бужанского

Когда нардепы могут рассмотреть правку в языковой закон от коллеги из Слуги народа в сессионном зале, если решатся на такой шаг, пока неизвестно

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь призвал народных депутатов не поддерживать и снять с рассмотрения языковой законопроект №2362 авторства "слуги народа" Максима Бужанского. Он напомнил в Facebook, что ранее профильный комитет Рады рекомендовал отклонить этот документ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Речь идет о законопроекте №2362 авторства "слуги народа" Максима Бужанского, который предусматривает отмену перехода учащихся 5-11 классов русскоязычных школ на украинский язык обучения с 1 сентября 2020 года и отcрочку этого до 2023-го. Креминь предостерег, что законопроект позволяет и после 2023-го преподавать 40-60% предметов на русском языке - с обучением на языке меньшинств (сейчас - 20%), а также преподавать "один или несколько предметов", в том числе, на русском языке.

Языковой омбудсмен отметил, что Минобразования не поддерживает №2362 как противоречащий целям образовательной реформы и потому, что он потребует 56 млн грн только срочных расходов.

"Утверждение, что законопроект направлен на защиту нарушенных конституционных прав русского или других нацменьшинств, не соответствуют действительности", - подчеркнул уполномоченный, добавив, что языковой закон решением Конституционного суда от 16 июля 2019 года признан соответствующим основному закону Украины.

Читайте также: Часть депутатов Слуги народа выступила против законопроекта Бужанского о языке

По мнению Креминя, только сообщение о том, что Рада хочет рассмотреть его на пленарном заседании, "уже вызвало общественные реакцию и протесты, игнорирование которых может привести к непредсказуемым последствиям".

Он выразил надежду на "политическую мудрость и государственную позицию" нардепов, которые, по мнению чиновника, должны снять документ с рассмотрения и в дальнейшем "воздержаться от шагов, которые направлены на сужение объема и сферы применения государственного языка".

Читайте также: Новый министр культуры Ткаченко о языке: Надо слышать и другую точку зрения

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.