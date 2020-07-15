Языковой омбудсмен выступил против скандального законопроекта Бужанского
Когда нардепы могут рассмотреть правку в языковой закон от коллеги из Слуги народа в сессионном зале, если решатся на такой шаг, пока неизвестно
Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь призвал народных депутатов не поддерживать и снять с рассмотрения языковой законопроект №2362 авторства "слуги народа" Максима Бужанского. Он напомнил в Facebook, что ранее профильный комитет Рады рекомендовал отклонить этот документ.
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Речь идет о законопроекте №2362 авторства "слуги народа" Максима Бужанского, который предусматривает отмену перехода учащихся 5-11 классов русскоязычных школ на украинский язык обучения с 1 сентября 2020 года и отcрочку этого до 2023-го. Креминь предостерег, что законопроект позволяет и после 2023-го преподавать 40-60% предметов на русском языке - с обучением на языке меньшинств (сейчас - 20%), а также преподавать "один или несколько предметов", в том числе, на русском языке.
Языковой омбудсмен отметил, что Минобразования не поддерживает №2362 как противоречащий целям образовательной реформы и потому, что он потребует 56 млн грн только срочных расходов.
"Утверждение, что законопроект направлен на защиту нарушенных конституционных прав русского или других нацменьшинств, не соответствуют действительности", - подчеркнул уполномоченный, добавив, что языковой закон решением Конституционного суда от 16 июля 2019 года признан соответствующим основному закону Украины.
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По мнению Креминя, только сообщение о том, что Рада хочет рассмотреть его на пленарном заседании, "уже вызвало общественные реакцию и протесты, игнорирование которых может привести к непредсказуемым последствиям".
Он выразил надежду на "политическую мудрость и государственную позицию" нардепов, которые, по мнению чиновника, должны снять документ с рассмотрения и в дальнейшем "воздержаться от шагов, которые направлены на сужение объема и сферы применения государственного языка".
- В апреле 2019 года был принят закон о государственном языке, он вступил в силу 16 июля того же года.
- В мае 2020-го президент Зеленский заявил, что в вопросе с языковыми квотами в СМИ нужно "навести порядок".
- Тогда же замглавы ОП Юрий Костюк заявил, что знание русского языка может быть для украинцев конкурентным преимуществом и оружием.
- Министр культуры Александр Ткаченко призвал в июне "слышать другую точку зрения и не политизировать вопрос о языке".
- В июне глава Рады Разумков намекнул, как могут поменять языковой закон.
- Оснований для признания закона неконституционным нет, считает Зеленский.
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