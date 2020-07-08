Кабмин назначил языкового омбудсмена. Им стал экс-нардеп Кремень
08.07.2020, 15:58
Тарас Кремень (Фото - Vasyl Mokan, Facebook)
Кандидатуру бывшего нардепа из Народного фронта предложила
Кабинет министров назначил экс-нардепа Тараса Кременя уполномоченным по защите государственного языка. Об этом сообщил в Facebook представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Назначение языкового омбудсмена произошло путем рейтингового голосования.
Кандидатуру Кременя предложила уполномоченный Рады по правам человека Людмила Денисова.
Тарас Кремень - народный депутат Рады VIII созыва из фракции Народный фронт. Был главой подкомитета парламента по вопросам науки и образования.
- 16 июля 2019 года вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.
- 27 ноября того же года в Украине появился языковой омбудсмен - им стала Татьяна Монахова.
- 24 апреля Монахова написала заявление об отставке. Она заявила, что за полгода не смогла зарегистрировать свой секретариат все это время работала без зарплаты.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии