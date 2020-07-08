Кабмин назначил языкового омбудсмена. Им стал экс-нардеп Кремень

Кандидатуру бывшего нардепа из Народного фронта предложила

Кабинет министров назначил экс-нардепа Тараса Кременя уполномоченным по защите государственного языка. Об этом сообщил в Facebook представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан.

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Назначение языкового омбудсмена произошло путем рейтингового голосования.

Кандидатуру Кременя предложила уполномоченный Рады по правам человека Людмила Денисова.

Тарас Кремень - народный депутат Рады VIII созыва из фракции Народный фронт. Был главой подкомитета парламента по вопросам науки и образования.

16 июля 2019 года вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

27 ноября того же года в Украине появился языковой омбудсмен - им стала Татьяна Монахова.

24 апреля Монахова написала заявление об отставке. Она заявила, что за полгода не смогла зарегистрировать свой секретариат все это время работала без зарплаты.

Денис Юдин

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