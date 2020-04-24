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Монахова написала заявление на увольнение с должности языкового омбудсмена

Монахова написала заявление на увольнение с должности языкового омбудсмена - Фото
Татьяна Монахова (фото - Facebook Монаховой)
24.04.2020, 18:25

Спустя почти пять месяцев после своего назначения Татьяна Монахова решила покинуть занимаемую должность

Татьяна Монахова приняла решение уволиться с должности уполномоченного по защите государственного языка. Она занимала ее с 27 ноября прошлого года. Об этом Монахова сообщила сегодня в Facebook.

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Она отметила, что за этот период будто "приобрела несколько новых профессий", а сам он был "очень ярким, полезным и незабываемым". "Иногда надо найти силы вовремя осознать, что нарисованные на кирпичной стене двери не открываются", - написала Монахова.

В своем интервью Opinion уже экс-омбудсмен рассказала, что за полгода работы у нее не получилось зарегистрировать секретариат уполномоченного по защите государственного языка. И решение об увольнении она приняла, когда вопрос об этом был вынесен на повестку заседания Кабинета министров, но вычеркнут оттуда в день голосования. По мнению Монаховой, языковой вопрос в стране так и останется "предметом политических спекуляций и предвыборных обещаний".

Также в интервью она сообщила, что весь этот период ей пришлось работать без оплаты, тратя "собственные деньги на поездки из Николаева в Киев и съем там жилья".

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  • 16 июля 2019 года вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.
  • 27 ноября того же года в Украине появился языковой омбудсмен - им стала Татьяна Монахова.

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Дарья Мостовая
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государственный язык увольнение омбудсмен Татьяна Монахова
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