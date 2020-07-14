Часть депутатов Слуги народа выступила против законопроекта Бужанского о языке

По мнению депутатов, законопроект Максима Бужанского "вносит раскол в общество"

Ряд депутатов фракции Слуга народа призвали коллег не поддерживать законопроект об обучении на государственном языке в учебных заведениях. Обращение депутатов разместил в своем Facebook депутат СН Дмитрий Гурин.

Речь идет о законопроекте № 2362 авторства депутата Слуги народа Максима Бужанского. В случае его принятия, отмечает депутат Евросолидарности Владимир Вятрович, переход учащихся 5-11 классов русскоязычных школ на украинский язык обучения с 1 сентября 2020 г будет отменен. Комитет Рады законопроект Бужанского отклонил, так как он приведет к увеличению расходов.

Сегодня ряд депутатов Слуги народа выступили с призывом не поддерживать проект своего коллеги Бужанского. Они заявили, что "обеспокоены общественной реакцией на законопроект".

Депутаты говорят, что сделают все от них зависящее, "чтобы обеспечить каждому гражданину право выбирать язык личного общения, включая русский". "Вместе с тем, мы полностью осознаем тот факт, что развитие и распространение государственного украинского языка в системе образования в нашей стране является залогом общенационального согласия и единения украинского общества в той же мере, что и ценности демократии и верховенство права", - говорится в заявлении.

Депутаты подчеркнули, что законопроект № 2362 противоречит их убеждениям и вносит раскол в общество.

По состоянию на 20:40, заявление поддержали 34 депутата. С полным списком можно ознакомиться в Facebook Гурина, кликнув на хэштег #єдинаДержавна.

Вадим Ребрина

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