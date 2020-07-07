У Зеленского выступили за конституционность языкового закона

Представитель президента в КСУ настаивает, что языковой закон был принят в соответствии с Конституцией и не регулирует статус языков нацменьшинств

Оснований для признания закона о государственном языке неконституционным нет, считает президент Владимир Зеленский. Об этом на заседании Конституционного суда заявил представитель президента в КСУ Федор Вениславский.

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Сегодня Большая палата КСУ рассматривает представление 51 нардепа, которые считают языковой закон дискриминирующим граждан по языковому признаку.

У президента назвали это представление искусственно связанным с нормами Конституции, на которые оно ссылается.

Вениславский подчеркнул, что предметом оспариваемого закона является обеспечение функционирования именно украинского языка, он не регулирует статус других языков. Представитель президента считает, что Рада должна принять отдельный закон, который будет регулировать статус русского и других языков нацменьшинств.

Также у Зеленского уверены, что в процессе рассмотрения закона Рада придерживалась конституционной процедуры его принятия.

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Денис Юдин

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