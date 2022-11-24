Терехов оштрафован за обращения к харьковчанам на русском языке

Мэр Харькова Игорь Терехов должен оплатить штраф за обращение к харьковчанам на русском языке, что является нарушением закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Об этом сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

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Языковой омбудсмен вынес постановление о наложении штрафа в размере 3400 грн. В документе сказано, что Терехов в обращениях к жителям Харькова в эфире общенационального телемарафона использовал негосударственный язык, чем нарушил ч. 1 ст. 12 закона о языке.

Также Терехову вынесено предупреждение за нарушение части 6 статьи 27 закона, которая предусматривает, что официальные страницы мэра в Facebook и Telegram должны содержать публикации на государственном языке.

Эти постановления вступают в силу по истечении срока на их обжалование, 4 декабря 2022 года.

Языковой омбудсмен напомнил, что в 2021 году уже были установлены факты использования депутатами Харьковского горсовета, в том числе Тереховым, негосударственного языка при осуществлении своих полномочий. Тогда были составлены акты и протоколы о нарушениях, а также мэру и горсовету Харькова неоднократно направлялись письма с разъяснениями норм закона.

В апреле 2019 года был принят закон о государственном языке, он вступил в силу 16 июля того же года. Однако ряд депутатов обратились в КСУ с жалобой, что документ "дискриминирует русский язык". В июле 2021-го КСУ признал закон о языке конституционным.

16 января 2021-го вступила в силу статья этого закона, по которой в сфере услуг продавец должен общаться с клиентами на госязыке, если только клиент не попросит о другом.

16 июля 2021-го вступил в силу еще ряд норм языкового закона в сферах культуры, туризма и издательства книг.

16 июля 2022-го вступили в силу новые нормы закона: стартовая страница СМИ должна быть на украинском языке, а также на государственном языке должна сообщаться общественно важная информация. Это касается и страниц органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий.

Оксана Житнюк

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