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Зеленский побывал под Бахмутом, наградил бойцов: фото и видео

Цей матеріал також доступний українською
22.03.2023, 13:02
Зеленский побывал под Бахмутом, наградил бойцов: фото и видео - Фото
Фото: пресс-служба Офиса президента

Президент Владимир Зеленский посетил передовые позиции Сил обороны в Донецкой области и наградил защитников Бахмута. Об этом сообщила его пресс-служба.

Глава государства заслушал доклады об оперативной ситуации и ходе боевых действий на этом участке фронта, пообщался с военнослужащими и поблагодарил их за защиту Украины.

"Имею честь сегодня быть здесь, на востоке нашего государства, на Донбассе, и наградить наших героев, поблагодарить вас, пожать руку. Поблагодарить за то, что защищаете государство, суверенитет, восток Украины", – сказал президент и вручил бойцам государственные награды.

В частности, орден Золотая Звезда от главы государства получил артиллерист, капитан Илья Вергун, которому присвоено звание Героя Украины.

Он воюет с 24 февраля 2022 года, непосредственно руководил противотанковыми расчетами при освобождении Тростянца Сумской области. Также участвовал в сдерживании противника в Изюмском направлении.

"Подразделения под его руководством и при личном участии Ильи Вергуна уничтожили большое количество вражеской техники", – добавили в ОП.

Смотрите видео: ВСУ чем-то тяжелым ударили ночью по расположению оккупантов под Бахмутом

Євген Пилипенко
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Владимир Зеленский война награждение бахмут
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