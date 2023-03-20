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ВСУ чем-то тяжелым ударили ночью по расположению оккупантов под Бахмутом – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
20.03.2023, 07:36
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Вооруженные Силы Украины в темное время суток, предположительно в ночь на 19 марта, нанесли удар по месту сбора или ночевки российских оккупантов в пригороде Бахмута Донецкой области. Ролик опубликовал в Twitter боец 93-й бригады с ником "твій друг Стус".

"Ну, почти получилось, но выглядит красиво", – прокомментировал он происходящее в кадре.

На ночном видео с дрона, оборудованного тепловизором, показано, как из здания один за другим выходят оккупанты. Через несколько десятков секунд после этого (ориентировочно минута) по нему что-то "прилетает".

Несколько захватчиков после взрыва лежат среди обломков и не двигаются, трое бегут подальше от его эпицентра.

Смотрите видео: Оккупанты в Бахмуте с летальным эффектом покатались на велосипедах

Когда и где произошел боевой эпизод, и каковы его результаты, не сообщается. OSINT-расследователи определили, что здание было расположено в селе Ягодное на северо-западной окраине Бахмута.

Какой боеприпас применили Силы обороны Украины, не уточняется. Отвечая на вопрос, был ли это дистанционный подрыв, боец сказал: "Дорогая вундервафля заморская. Начальство дало добро, можно жить".

На вопрос еще одного читателя, "думаешь, в доме никого не было?", военнослужащий написал: "А кто бы сидел в доме без подвала, когда рядом есть два ах**вших бункера, которые даже "Пионы" не берут?"

"Вундервафлей" (от немецкого Wunderwaffe, чудо-оружие) иронично называют некое мощное оружие, зачастую вымышленное. В сети предположили, что удар был нанесен не обычной ракетой M142 HIMARS, а GLSDB или даже авиабомбой JDAM.

Євген Пилипенко
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