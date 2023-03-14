Бойцы Сил обороны Украины в Бахмуте выложили в сеть видео с разведывательного мультикоптера, на котором зафиксирован момент минометного удара (или подрыва) по двум оккупантам-велосипедистам. Ролик опубликовал в Twitter боец 93-й бригады с ником "твій друг Стус".

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В кадре видно, как двое российских захватчиков на краденых велосипедах, ничего не опасаясь, едут по центру улицы среди руин некогда жилого квартала.

После пересечения перекрестка рядом с одним из оккупантов разрывается, вероятно, мина 82 мм или противопехотная, – он падает. Его "коллега" подбегает и пытается оттащить раненого к обочине.

В конце ролика видно только лежащего рядом с велосипедом оккупанта, возможно, уже скончавшегося. Второго в кадре нет.

Когда снят ролик, не уточняется.

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Євген Пилипенко

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