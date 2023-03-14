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Артиллерия 40 бригады ВСУ уничтожила прямым ударом склад боеприпасов из пушки M777: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
14.03.2023, 10:17
Уничтожение склада боеприпасов россиян (Фото: скриншот с видео)
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Воины 40 отдельной артиллерийской бригады имени Великого князя Витовта уничтожили склад с боеприпасами россиян ударом из гаубицы M777. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба подразделения.

Военные заявляют, что в содействии с бойцами 92 отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко уничтожили прямым попаданием склад боеприпасов противника.

Удар наносился из американской буксируемой гаубицы M777.

Точное направление фронта не называется.

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Дмитро Гриниченко
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войнаартиллерияпотериM777
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