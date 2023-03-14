Воины 40 отдельной артиллерийской бригады имени Великого князя Витовта уничтожили склад с боеприпасами россиян ударом из гаубицы M777. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба подразделения.
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Военные заявляют, что в содействии с бойцами 92 отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко уничтожили прямым попаданием склад боеприпасов противника.
Удар наносился из американской буксируемой гаубицы M777.
Точное направление фронта не называется.
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