В районе Бахмута воины 45 отдельной артиллерийской бригады прямой наводкой уничтожили минометный расчет россиян. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба подразделения.
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На записи можно увидеть, как артиллеристы прямой наводкой разнесли минометчиков оккупантов.
Утром военные заявляли, что Россия не оставляет попыток окружить Бахмут, а также наступает в районах Купянска, Лимана и Донецка, за сутки ВСУ отбили 102 атаки.
В районе Бахмута сегодня продолжаются наиболее ожесточенные бои.
- 6 марта Зеленский провел очередное заседание Ставки, ключевой темой была оборона Бахмута. Залужный и Сырский высказались за продолжение оборонной операции и дальнейшее усиление позиций.
- Британская разведка заявила, что ВСУ, вероятно, стабилизировали оборону Бахмута, а конфликт Пригожина и Шойгу вредит армии РФ. Маляр о Бахмуте: Все ждут освобождения земель, но уничтожение врага – тоже победа.
- Генсек НАТО Столтенберг заявил о возможном падении Бахмута в ближайшие дни. В ВСУ в ответ напомнили, что последняя война, к которой Альянс имел непосредственное отношение, была в бывшей Югославии.
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