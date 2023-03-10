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Под Бахмутом артиллеристы 45 бригады прямой наводкой уничтожили минометчиков РФ — видео видео

Цей матеріал також доступний українською
10.03.2023, 10:43
Уничтожение россиян под Бахмутом (Фото: скриншот с видео)
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В районе Бахмута воины 45 отдельной артиллерийской бригады прямой наводкой уничтожили минометный расчет россиян. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба подразделения.

На записи можно увидеть, как артиллеристы прямой наводкой разнесли минометчиков оккупантов.

Утром военные заявляли, что Россия не оставляет попыток окружить Бахмут, а также наступает в районах Купянска, Лимана и Донецка, за сутки ВСУ отбили 102 атаки.
В районе Бахмута сегодня продолжаются наиболее ожесточенные бои. 
Оборона Бахмута (Карта: Military Land)

Читайте также: Силы обороны не дали россиянам окружить Бахмут, но ситуация тяжелая и динамичная – Сырский

Дмитро Гриниченко
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