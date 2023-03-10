Генштаб: РФ пытается окружить Бахмут, ВСУ стоят. Идут бои под Донецком и Угледаром — карта

Российские оккупанты пытаются окружить Бахмут с севера и юга, Вооруженные Силы Украины отбивают многочисленные атаки противника. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Военные заявляют, что Россия не оставляет попыток окружить Бахмут, а также наступает в районах Купянска, Лимана и Донецка, за сутки ВСУ отбили 102 атаки.

На Купянском и Лиманском направлениях противник пытается улучшить тактическое положение.

Россияне постоянно штурмуют Бахмут, украинские воины отбили многочисленные атаки в районах Зализнянского, Орехово-Василевки, Дубово-Василевки (все три населенных пункта на севере от города), самого Бахмута и Ивановского (на юге от города).

Кроме этого оккупанты безуспешно наступали неподалеку от Красногоровки, Каменки, Водяного, Северного, Первомайского, Невельского, Марьинки, Победы, Новомихайловки и Угледара.

Украинская авиация нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и техники, а также удар по зенитно-ракетному комплексу.

Ракетчики и артиллеристы поразили пункт управления, шесть районов сосредоточения пехоты, два логистических центра, три склада боеприпасов, шесть станций радиоэлектронной борьбы и два средства противовоздушной обороны.

6 марта Зеленский провел очередное заседание Ставки, ключевой темой была оборона Бахмута. Залужный и Сырский высказались за продолжение оборонной операции и дальнейшее усиление позиций.

Британская разведка заявила, что ВСУ, вероятно, стабилизировала оборону Бахмута, а конфликт Пригожина и Шойгу вредит армии РФ. Маляр о Бахмуте: Все ждут освобождения земель, но уничтожение врага – тоже победа.

Генсек НАТО Столтенберг заявил о возможном падении Бахмута в ближайшие дни. В ВСУ в ответ напомнили, что последняя война, к которой Альянс имел непосредственное отношение, была в бывшей Югославии.

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Дмитро Гриниченко

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