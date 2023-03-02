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Угледар. Воины 72 бригады разнесли самоходный миномет особой мощности "Тюльпан" — видео видео

Цей матеріал також доступний українською
02.03.2023, 10:03
Уничтожение "Тюльпана" под Угледаром (Фото: скриншот с видео)
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В районе Угледара воины 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев уничтожили самоходный миномет особой мощности "Тюльпан". Соответствующее видео опубликовала пресс-служба подразделения.

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На видео можно заметить уничтожение 2С4 "Тюльпан" возле Угледара прямой наводкой.

СПРАВКА. "Тюльпан" — советский 240-мм самоходный миномет особой мощности. Предназначен для уничтожения укрепленных зданий, фортификационных сооружений, скоплений живой силы, вооружения и военной техники, а также уничтожения объектов и целей, поражение которых другим артиллерийским орудиям недоступно.

Фронт в районе Угледара (Карта: deepstatemap.live)

Смотрите также: Воины 72 бригады ВСУ подбили танк и БМП в районе Угледара. Россияне спешно убегали — видео

Недавно в районе Угледара и Марьинки ВСУ уничтожили 14 танков, 17 боевых машин пехоты и три многоцелевых бронированных транспортеров российских оккупантов.

Бойцы 72 ОМБр уничтожили два танка Т-80БВ и БМП "Басурманин" — видео по ссылке

Смотрите также: "Не колыбельная, но успокаивает". 72 бригада ВСУ уничтожает танки под Угледаром — видео

Дмитро Гриниченко
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72 ОМБр война Донбасс тюльпан потери Угледар
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