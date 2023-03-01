UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Воины 72 бригады ВСУ подбили танк и БМП в районе Угледара. Россияне спешно убегали — видео видео

Цей матеріал також доступний українською
01.03.2023, 09:41
Уничтожение техники РФ под Угледаром (Фото: скриншот с видео)
Артиллерия ВСУ подорвала командный пункт россиян: дом просто исчез во взрыве – видео
Артиллерия ВСУ подорвала командный пункт россиян: дом просто исчез во взрыве – видео
Снайпер оккупантов залег на позиции недалеко от ВСУ, но его заметила аэроразведка – видео
Снайпер оккупантов залег на позиции недалеко от ВСУ, но его заметила аэроразведка – видео

В районе Угледара воины 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев подбили танк и боевые машины пехоты россиян, заставив оккупантов бежать. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба подразделения.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

На записи можно увидеть как украинская артиллерия подбивает танк оккупантов в поле.

БМП, которые следовали за ним, разворачиваются и бросаются в бегство, однако их также настигает огонь ВСУ.

Экипаж танка остался в живых и спешно покинул боевую машину, оставив ее на месте удара.

Недавно в районе Угледара и Марьинки ВСУ уничтожили 14 танков, 17 боевых машин пехоты и три многоцелевых бронированных транспортеров российских оккупантов.

Бойцы 72 ОМБр уничтожили два танка Т-80БВ и БМП "Басурманин" — видео по ссылке

Фронт в районе Угледара (Карта: deepstatemap.live)

Смотрите также: "Не колыбельная, но успокаивает". 72 бригада ВСУ уничтожает танки под Угледаром — видео

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
72 ОМБр война Донбасс Угледар
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 