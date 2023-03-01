В районе Угледара воины 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев подбили танк и боевые машины пехоты россиян, заставив оккупантов бежать. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба подразделения.

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На записи можно увидеть как украинская артиллерия подбивает танк оккупантов в поле.

БМП, которые следовали за ним, разворачиваются и бросаются в бегство, однако их также настигает огонь ВСУ.

Экипаж танка остался в живых и спешно покинул боевую машину, оставив ее на месте удара.

Недавно в районе Угледара и Марьинки ВСУ уничтожили 14 танков, 17 боевых машин пехоты и три многоцелевых бронированных транспортеров российских оккупантов.

Бойцы 72 ОМБр уничтожили два танка Т-80БВ и БМП "Басурманин" — видео по ссылке.

Ранее спикер Сил обороны Таврийского направления Алексей Дмитрашковский заявлял, что российские оккупанты смогут полноценно наступать только в мае-июне в районе Угледара.

В Институте изучения войны (ISW) считают, что причиной разгрома подразделений 155 бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ под Угледаром стала неэффективная тактика и большое количество мобилизованных в подразделении.

Под Угледаром уничтожена почти вся элитная 155 бригада морской пехоты ВС РФ.

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Дмитро Гриниченко

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