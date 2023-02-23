ВСУ: В районе Угледара и Марьинки 22 февраля было уничтожено 14 танков, 17 БМП и три МТ-ЛБ
В районе Угледара и Марьинки 22 февраля Вооруженные Силы Украины уничтожили 14 танков, 17 боевых машин пехоты и три многоцелевых бронированных транспортеров российских оккупантов. Об этом на брифинге заявил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.
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По его словам, противник пытается захватить Марьинку и Угледар, но несет значительные потери, которые исчисляются сотнями убитых и десятками единиц техники.
Он отметил, что за февраль ВСУ отбили свыше 350 штурмов россиян в районе Марьинки и более 180 в районе Угледара.
Только 22 февраля воины уничтожили 14 танков, 17 БМП, три МТ-ЛБ, два миномета, беспилотник "Орлан" и 18 квадрокоптеров.
Только подтвержденными враг потерял более 120 убитыми и 137 ранеными во время попыток наступления на данных участках.
После разгрома 155 бригады морской пехоты в районе Угледара Россия привлекла на данное направление "казаков", которые отказываются наступать.
Бойцы 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев уничтожили два танка Т-80БВ и БМП "Басурманин" — видео по ссылке.
- заявлял, что российские оккупанты смогут полноценно наступать только в мае-июне в районе Угледара.
- В Институте изучения войны (ISW) считают, что причиной разгрома подразделений 155 бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ под Угледаром стала неэффективная тактика и большое количество мобилизованных в подразделении.
- Под Угледаром уничтожена почти вся элитная 155 бригада морской пехоты ВС РФ.
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