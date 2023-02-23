UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ВСУ: В районе Угледара и Марьинки 22 февраля было уничтожено 14 танков, 17 БМП и три МТ-ЛБ

Цей матеріал також доступний українською
23.02.2023, 12:19
ВСУ: В районе Угледара и Марьинки 22 февраля было уничтожено 14 танков, 17 БМП и три МТ-ЛБ - Фото
Уничтоженная техника РФ (Фото: скриншот с видео)

В районе Угледара и Марьинки 22 февраля Вооруженные Силы Украины уничтожили 14 танков, 17 боевых машин пехоты и три многоцелевых бронированных транспортеров российских оккупантов. Об этом на брифинге заявил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, противник пытается захватить Марьинку и Угледар, но несет значительные потери, которые исчисляются сотнями убитых и десятками единиц техники.

Он отметил, что за февраль ВСУ отбили свыше 350 штурмов россиян в районе Марьинки и более 180 в районе Угледара.

Только 22 февраля воины уничтожили 14 танков, 17 БМП, три МТ-ЛБ, два миномета, беспилотник "Орлан" и 18 квадрокоптеров.

Только подтвержденными враг потерял более 120 убитыми и 137 ранеными во время попыток наступления на данных участках.

После разгрома 155 бригады морской пехоты в районе Угледара Россия привлекла на данное направление "казаков", которые отказываются наступать.

Бойцы 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев уничтожили два танка Т-80БВ и БМП "Басурманин" — видео по ссылке

Фронт в районе Угледара и Марьинки (Карта: deepstatemap.live)

Смотрите также: "Не колыбельная, но успокаивает". 72 бригада ВСУ уничтожает танки под Угледаром — видео

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Донбасс потери Марьинка генштаб Алексей Громов Угледар
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 