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Под Угледаром воины 72 бригады ВСУ уничтожили два танка Т-80БВ и БМП "Басурманин" — видео видео

Цей матеріал також доступний українською
23.02.2023, 09:26
Уничтожение техники РФ под Угледаром (Фото: скриншот с видео)
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В районе Угледара бойцы 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев уничтожили два танка Т-80БВ и БМП "Басурманин" российских оккупантов. Соответствующее видео опубликовал портал Милитарный.

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Россияне пытались наступать силами основных боевых танков Т-80БВ и привлекли к атаке боевую машину пехоты БМП-1АМ "Басурманин".

Данный вид БМП в ходе модификации получил 30-мм пушку 2А72 с комбинированным прицелом, пулемет ПКТМ 7,62 мм и систему 902В "Туча".

Украинские воины уничтожили два танка, БМП и еще одну бронемашину. 

После разгрома 155 бригады морской пехоты в районе Угледара Россия привлекла на данное направление "казаков", которые отказываются наступать.

Фронт в районе Угледара (Карта: deepstatemap.live)

Смотрите также: "Не колыбельная, но успокаивает". 72 бригада ВСУ уничтожает танки под Угледаром — видео

Дмитро Гриниченко
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72 ОМБр война Донбасс потери Угледар
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