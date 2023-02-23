В районе Угледара бойцы 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев уничтожили два танка Т-80БВ и БМП "Басурманин" российских оккупантов. Соответствующее видео опубликовал портал Милитарный.

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Россияне пытались наступать силами основных боевых танков Т-80БВ и привлекли к атаке боевую машину пехоты БМП-1АМ "Басурманин".

Данный вид БМП в ходе модификации получил 30-мм пушку 2А72 с комбинированным прицелом, пулемет ПКТМ 7,62 мм и систему 902В "Туча".

Украинские воины уничтожили два танка, БМП и еще одну бронемашину.

После разгрома 155 бригады морской пехоты в районе Угледара Россия привлекла на данное направление "казаков", которые отказываются наступать.

Ранее спикер Сил обороны Таврийского направления Алексей Дмитрашковский заявлял, что российские оккупанты смогут полноценно наступать только в мае-июне в районе Угледара.

В Институте изучения войны (ISW) считают, что причиной разгрома подразделений 155 бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ под Угледаром стала неэффективная тактика и большое количество мобилизованных в подразделении.

Под Угледаром уничтожена почти вся элитная 155 бригада морской пехоты ВС РФ.

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Дмитро Гриниченко

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