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В Бахмуте террористы Вагнера пытались пойти на штурм. Их разнесли минометами — видео видео

Цей матеріал також доступний українською
07.03.2023, 11:13
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В Бахмуте украинские воины разнесли минометами штурмовиков террористической группы Вагнера. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Министерства внутренних дел.

МВД заявляет, что в Бахмуте "вагнеровцы" посылают пехотные волны по руинам города, а Силы обороны сдерживают оккупантов. 

Недавно группа штурмовиков противника пыталась атаковать один из опорных пунктов украинских воинов, но защитники остановили врага в ближнем бою.

Потеряв часть своих сил террористы начали отступать, их выявила аэроразведка Национальной гвардии, а пограничники прицельным огнем из минометов накрыли бегущих захватчиков.

В результате россияне потеряли как минимум семь человек. 

Оборона Бахмута (Карта: Military Land)

Ранее британская разведка сообщила, что Вооруженным Силам Украины, вероятно, удалось стабилизировать оборону на север от Бахмута.

Читайте также: США: Бахмут нужен РФ для какого-либо результата, впереди трудные дни, но Москва проиграет

Дмитро Гриниченко
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