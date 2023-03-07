В Бахмуте украинские воины разнесли минометами штурмовиков террористической группы Вагнера. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Министерства внутренних дел.

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МВД заявляет, что в Бахмуте "вагнеровцы" посылают пехотные волны по руинам города, а Силы обороны сдерживают оккупантов.

Недавно группа штурмовиков противника пыталась атаковать один из опорных пунктов украинских воинов, но защитники остановили врага в ближнем бою.

Потеряв часть своих сил террористы начали отступать, их выявила аэроразведка Национальной гвардии, а пограничники прицельным огнем из минометов накрыли бегущих захватчиков.

В результате россияне потеряли как минимум семь человек.

Ранее британская разведка сообщила, что Вооруженным Силам Украины, вероятно, удалось стабилизировать оборону на север от Бахмута.

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Дмитро Гриниченко

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