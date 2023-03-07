В Бахмуте украинские воины разнесли минометами штурмовиков террористической группы Вагнера. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Министерства внутренних дел.
Недавно группа штурмовиков противника пыталась атаковать один из опорных пунктов украинских воинов, но защитники остановили врага в ближнем бою.
Потеряв часть своих сил террористы начали отступать, их выявила аэроразведка Национальной гвардии, а пограничники прицельным огнем из минометов накрыли бегущих захватчиков.
В результате россияне потеряли как минимум семь человек.
Ранее британская разведка сообщила, что Вооруженным Силам Украины, вероятно, удалось стабилизировать оборону на север от Бахмута.
- Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что приезд украинских генералов в Бахмут — это маркер того, что ВСУ будут бороться за каждый метр земли.
- Пригожин имитирует пребывание в Бахмуте и распространяет фейк об окружении города.
- 6 марта Зеленский провел очередное заседание Ставки, ключевой темой являлась оборона Бахмута. Залужный и Сырский высказались за продолжение оборонной операции и дальнейшее усиление позиций.
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