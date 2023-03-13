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Под Бахмутом пограничники отбили атаку РФ на позицию и взяли в плен "вагнеровца": видео видео

Цей матеріал також доступний українською
13.03.2023, 17:53
Видео: ГПСУ
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Бойцы Госпогранслужбы сообщили о безуспешной попытке россиян захватить позицию наблюдательного поста пограничников на Бахмутском направлении. Результат – один убитый россиянин и один пленный.

ГПСУ сообщает, что штурмовая группа россиян пыталась захватить позицию наблюдательного поста пограничников, открыв плотный стрелковый огонь, чтобы тем временем вплотную приблизиться к Силам обороны.

Пограничники открыли ответный огонь. Вражеская группа, осознав, что успеха добиться не удастся, отступила, оставив на поле боя одного убитого штурмовика. Еще один пограничник был взят в плен.

"Пленный оказался "вагнеровцем", бывшим заключенным. Мужчина рассказал, что был завербован на войну в Украину из якутской колонии, где отбывал пятилетний срок за нанесение телесных повреждений знакомому. Наемник говорит, что главным мотивом для него были обещанные большие деньги. Клянется, что никого не убивал, так как в Украине находится всего девятый день", – сообщают в ГПСУ.

  • 10 марта представитель ВСУ заявил, что за сутки под Бахмутом РФ потеряла 510 человек. "Мы почти уничтожили Группу Вагнера", – сказал он.
  • Ситуация в Бахмуте остается сложной, террористы Группы Вагнера пытаются пробиться в центр города, сообщил сегодня Сырский.
  • Британская разведка считает, что террористическая организация Группа Вагнера будет вынуждена снизить свою активность в войне против Украины из-за утраты возможности пополнять свои ряды заключенными.

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Оксана Житнюк
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