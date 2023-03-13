Артиллеристы Вооруженных Сил Украины уничтожают российских оккупантов. Видео о работе военных с артсистемой М777 опубликовала в Facebook телестудия Минобороны "Бриз".
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В сюжете показана работа артиллерийского расчета пушки М777, который уничтожает российских захватчиков, остающихся пока на левобережной части Херсонской области.
- За сутки 12 марта ВСУ уничтожили 710 российских оккупантов, восемь танков и четыре артиллерийские системы.
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