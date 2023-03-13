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Артиллеристы ВСУ "минусуют" россиян из М777 в Херсонской области – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
13.03.2023, 13:51
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Артиллеристы Вооруженных Сил Украины уничтожают российских оккупантов. Видео о работе военных с артсистемой М777 опубликовала в Facebook телестудия Минобороны "Бриз".

В сюжете показана работа артиллерийского расчета пушки М777, который уничтожает российских захватчиков, остающихся пока на левобережной части Херсонской области.

  • За сутки 12 марта ВСУ уничтожили 710 российских оккупантов, восемь танков и четыре артиллерийские системы.

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Наталія Медведєва
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