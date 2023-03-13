Потери: ВСУ уничтожили 710 оккупантов, сожгли восемь танков, пять БМП и 16 артсистем
Вооруженные Силы Украины уничтожили 1090 российских оккупантов, восемь танков и четыре артиллерийские системы за сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
Утром военные заявили, что россияне продолжают пытаться окружить Бахмут, а также прорвать оборону в районе Кременной, Авдеевки и Марьинки.
Общие потери врага за время полномасштабного вторжения составили:
— личного состава— 159 800 (+710),
— танков — 3474 (+8),
— боевых бронированных машин — 6774 (+5),
— артиллерийских систем — 2503 (+16),
— РСЗО — 493,
— средств ПВО — 259,
— самолетов — 304,
— вертолетов — 289,
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 2109 (+1),
— крылатых ракет — 907,
— кораблей/катеров — 18,
— автомобильной техники и автоцистерн — 5354 (+6),
— специальной техники — 251 (+9).
- Британская разведка заявила, что ВСУ, вероятно, стабилизировали оборону Бахмута, а конфликт Пригожина и Шойгу вредит армии РФ.
- Маляр о Бахмуте: Все ждут освобождения земель, но уничтожение врага – тоже победа.
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