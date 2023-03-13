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Потери: ВСУ уничтожили 710 оккупантов, сожгли восемь танков, пять БМП и 16 артсистем

Цей матеріал також доступний українською
13.03.2023, 07:58
Потери: ВСУ уничтожили 710 оккупантов, сожгли восемь танков, пять БМП и 16 артсистем - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Вооруженные Силы Украины уничтожили 1090 российских оккупантов, восемь танков и четыре артиллерийские системы за сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Утром военные заявили, что россияне продолжают пытаться окружить Бахмут, а также прорвать оборону в районе Кременной, Авдеевки и Марьинки.

Общие потери врага за время полномасштабного вторжения составили:

— личного состава— 159 800 (+710),

— танков — 3474 (+8),

— боевых бронированных машин — 6774 (+5),

— артиллерийских систем — 2503 (+16),

— РСЗО — 493,

— средств ПВО — 259,

— самолетов — 304,

— вертолетов — 289,

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 2109 (+1),

— крылатых ракет — 907,

— кораблей/катеров — 18,

— автомобильной техники и автоцистерн — 5354 (+6),

— специальной техники — 251 (+9).

Потери: ВСУ уничтожили 710 оккупантов, сожгли восемь танков, пять БМП и 16 артсистем

Читайте также: Залужный не попался в ловушку России в Бахмуте и не стал жечь резервы ВСУ — The Economist

Наталія Медведєва
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война потери генштаб
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