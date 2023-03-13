Генштаб: РФ штурмует Бахмут, пытается прорваться у Кременной, Авдеевки и Марьинки — карта
Российские оккупанты продолжают пытаться окружить Бахмут, а также прорвать оборону в районе Кременной, Авдеевки и Марьинки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Военные заявляют, что несмотря на значительные потери, россияне продолжают наступать в направлении Лимана, Бахмута, Авдеевки и Марьинки, украинские воины отбили 102 атаки за сутки.
В районе Купянска и Кременной противник пытается прорвать оборону ВСУ, безуспешно атаковал в районах Двуречной, Невского, Червонопоповки, Кременной, Дибровы, Белогоровки и Верхнекаменского.
У Бахмута враг не прекращает попыток захватить город, защитники отбились возле Васюковки, Миньковки, Орехово-Васильевки и Ивановского.
Также захватчики безуспешно наступали в районах Каменки, Авдеевки, Водяного, Северного, Первомайского, Марьинки и Победы.
За сутки украинская авиация нанесла удар по зенитно-ракетному комплексу, а также шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники.
Ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления, два района сосредточения пехоты и техники, а также два склада боеприпасов и склад горюче-смазочных материалов.
Под Бахмут приезжал командующий Сухопутных войск Александр Сырский. Он заявил, что делается все возможное для удержания города.
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