Воины 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Данила Апостола уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс Бук-М3. Соответствующее видео опубликовано в Facebook бригады.
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На видео показаны удары украинских артиллеристов по российским огневым позициям, складам вражеского боекомплекта и ЗРК "Бук-М3".
Съемку ударов бойцов 44-й отдельной артиллерийской бригады им. гетмана Данила Апостола и их результатов ведет беспилотник.
- 11 марта спецназ центра специальных операций "Альфа" СБУ уничтожил российский танк дроном-камикадзе.
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