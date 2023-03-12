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Артиллеристы бригады гетмана Данила Апостола уничтожили ЗРК Бук-М3 оккупантов – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
12.03.2023, 11:17
Фото: facebook.com/44art.br
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Воины 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Данила Апостола уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс Бук-М3. Соответствующее видео опубликовано в Facebook бригады.

На видео показаны удары украинских артиллеристов по российским огневым позициям, складам вражеского боекомплекта и ЗРК "Бук-М3".

Съемку ударов бойцов 44-й отдельной артиллерийской бригады им. гетмана Данила Апостола и их результатов ведет беспилотник.

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Наталія Медведєва
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