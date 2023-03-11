Спецназ центра специальных операций "Альфа" Службы безопасности Украины уничтожил российский танк дроном-камикадзе. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба СБУ.
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На записи можно увидеть стремительно уезжающий танк оккупантов, который преследует дрон спецназа СБУ.
Сбежать россиянам не удалось, боевая машина была уничтожена.
"Мы продолжим уничтожать захватчиков до полной победы", — сказано в сообщении.
Точное направление фронта работы спецназовцев не указано.
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