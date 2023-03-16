"Сеть смерти". Арта и ракетчики ВСУ создали топовый killnet, говорят союзники – полковник

Ракетно-артиллерийские войска Сил обороны научились комплексным огнем, часто во взаимодействии с другими способами поражения (авиацией включительно), обеспечивать успешное наступление пехоты. Об этом пишет Мilitary Мedia Сenter со слов врио начальника Главного управления боевых ударных систем Генштаба ВСУ Сергея Баранова, который называет ноу-хау "сетью смерти" для российских оккупантов.

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"Западные партнеры Украины даже утверждают, что мы создали чрезвычайный killnet или "сеть смерти". <...> По статистике, до 80% потерь россиян в боевой технике и живой силе – это наша работа", – отметил полковник.

Военный объяснил, что благодаря западным высокоточным ракетно-артиллерийским системам ВСУ скомбинировали и создали дальнобойный "огневой кулак", – он "бьет настолько мощно, что враг уже не может вести с нами действенную контрбатарейную борьбу".

Баранов утверждает, что военные "не ждут открытия огня артиллерии противника, а заранее обнаруживают его позиции и средства, и уничтожают их еще до того, как те будут готовы нанести удар".

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"Делается это ювелирно, чтобы не пострадали ни наши войска, ни мирное население и объекты инфраструктуры", – сказал представитель Генштаба.

Врио начальника отдела Генштаба по боевым ударным системам утверждает, что "нашу дальнобойку враг не достает, а мы их – да".

24 февраля 2023 года Воздушные силы объявили набор курсантов для обучения IRIS-T, NASAMS, Patriot, SAMP/T.

В начале марта командующий ВВС США в Европе и Африке Джеймс Хекер заявил, что ВСУ начали использовать высокоточные "умные" бомбы JDAM.

Тем временем глава МО Резников бьет тревогу: ВСУ нужно в четыре раза больше снарядов, чем обещает Европа.

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Євген Пилипенко

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