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"Сеть смерти". Арта и ракетчики ВСУ создали топовый killnet, говорят союзники – полковник

Цей матеріал також доступний українською
16.03.2023, 10:48
M142 HIMARS (фото — USAF/Manuel Serrano)

Ракетно-артиллерийские войска Сил обороны научились комплексным огнем, часто во взаимодействии с другими способами поражения (авиацией включительно), обеспечивать успешное наступление пехоты. Об этом пишет Мilitary Мedia Сenter со слов врио начальника Главного управления боевых ударных систем Генштаба ВСУ Сергея Баранова, который называет ноу-хау "сетью смерти" для российских оккупантов.

"Западные партнеры Украины даже утверждают, что мы создали чрезвычайный killnet или "сеть смерти". <...> По статистике, до 80% потерь россиян в боевой технике и живой силе – это наша работа", – отметил полковник.

Военный объяснил, что благодаря западным высокоточным ракетно-артиллерийским системам ВСУ скомбинировали и создали дальнобойный "огневой кулак", – он "бьет настолько мощно, что враг уже не может вести с нами действенную контрбатарейную борьбу".

Баранов утверждает, что военные "не ждут открытия огня артиллерии противника, а заранее обнаруживают его позиции и средства, и уничтожают их еще до того, как те будут готовы нанести удар".

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"Делается это ювелирно, чтобы не пострадали ни наши войска, ни мирное население и объекты инфраструктуры", – сказал представитель Генштаба.

Врио начальника отдела Генштаба по боевым ударным системам утверждает, что "нашу дальнобойку враг не достает, а мы их – да".

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Євген Пилипенко
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война ракетный удар артиллерия HIMARS Сергей Баранов killnet
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