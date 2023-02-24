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Воздушные силы объявили набор курсантов для обучения на IRIS-T, NASAMS, Patriot, SAMP/T

Цей матеріал також доступний українською
24.02.2023, 20:26
Воздушные силы объявили набор курсантов для обучения на IRIS-T, NASAMS, Patriot, SAMP/T - Фото
Фото: Возду сили ЗСУ

Воздушные силы Вооруженных Сил Украины объявили набор курсантов для обучения на перспективные зенитные ракетные системы IRIS-T, NASAMS, Patriot, SAMP/T и другие. Соответствующее сообщение опубликовано в Facebook ВС ВСУ.

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Как отмечается, подразделения противовоздушной обороны уже получили на вооружение одни из самых современных зенитных ракетных комплексов в мире – IRIS-T, NASAMS, Crotale, Aspid, Avenger, Gepard и другие. На очереди – Patriot и SAMP/T.

"И их будет становиться все больше, а потом они полностью заменят старый парк советской техники", – отметили в Воздушных силах.

Военные добавили, что Воздушным силам нужны мотивированные защитники и защитницы, способные овладеть этим оружием и встать на оборону страны – это площадка для перспективной и высокооплачиваемой службы.

"Чтобы стать одним из тех, кого украинцы называют "богами ПВО", нужно лишь приложить немного усилий", – говорится в сообщении.

В Воздушных силах пояснили, что стать профессиональным защитником неба можно в Харьковском национальном университете Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

"Сейчас военный вуз рассредоточен по всей Украине, но процесс обучения продолжается и в Украине, и за рубежом. В период военного времени у молодежи есть возможность поступить в университет по упрощенной процедуре", – подчеркнули военные.

Сейчас военные и преподаватели проходят соответствующее обучение по эксплуатации и боевому применению современных ЗРК в нескольких странах Европы и США, но скоро придет время, когда специалистов по управлению сложными системами ПВО будут готовить в Украине.

Читайте также: Не только SAMP/T. Италия передает Украине дополнительные системы ПВО

Наталія Медведєва
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пво обучение воздушные силы
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