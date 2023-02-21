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Не только SAMP/T. Италия передает Украине дополнительные системы ПВО

Цей матеріал також доступний українською
21.02.2023, 22:44
Не только SAMP/T. Италия передает Украине дополнительные системы ПВО - Фото
ЗРК SAMP/T (фото: Flickr/Breizh56)

Италия предоставляет Украине шестой пакет военной помощи, в который вошли несколько видов систем противовоздушной обороны. Об этом объявила в Киеве премьер-министр Италии Джорджея Мелони в ходе совместного брифинга с президентом Владимиром Зеленским.

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"Мы предоставили шестой пакет военной помощи, основанный в большей мере на противовоздушной обороне", – сказала Мелони.

Она подчеркнула, что Италия и Франция долгое время вместе работали над вопросом укрепления ПВО Украины, чтобы совместить свои технологии. В шестой пакет, по ее словам, помимо уже озвученного зенитного ракетного комплекса SAMP/T, вошли системы ПВО Skyguard/Aspide.

Зеленский назвал этот пакет военной помощи "очень мощным".

СПРАВКА. Skyguard/Aspide или Spada Aspide - ЗРК малой дальности для противовоздушной обороны определенных районов или объектов. Комплекс может применяться против самолетов, вертолетов, а также летательных аппаратов, пилотируемых дистанционно, включая ракеты класса "воздух-земля". Средства комплекса выполнены на буксируемом шасси и могут быть быстро доставлены на нужную позицию и после развертывания находиться в готовности к применению. Радиус действия – 35 км. Высота поражения целей – 8000 м.

Читайте также: Путин нес пропаганду, народ Украины сам просит Зеленского воевать с РФ – премьер Италии

Оксана Житнюк
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пво италия военная помощь Aspide SAMP-T Skyguard
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