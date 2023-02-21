Не только SAMP/T. Италия передает Украине дополнительные системы ПВО
Италия предоставляет Украине шестой пакет военной помощи, в который вошли несколько видов систем противовоздушной обороны. Об этом объявила в Киеве премьер-министр Италии Джорджея Мелони в ходе совместного брифинга с президентом Владимиром Зеленским.
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"Мы предоставили шестой пакет военной помощи, основанный в большей мере на противовоздушной обороне", – сказала Мелони.
Она подчеркнула, что Италия и Франция долгое время вместе работали над вопросом укрепления ПВО Украины, чтобы совместить свои технологии. В шестой пакет, по ее словам, помимо уже озвученного зенитного ракетного комплекса SAMP/T, вошли системы ПВО Skyguard/Aspide.
Зеленский назвал этот пакет военной помощи "очень мощным".
- 13 января сообщалось, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони решила передать Украине батарею зенитного ракетного комплекса SAMP/T.
- Франция и Италия передадут SAMP/T весной 2023 года.
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