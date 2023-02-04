UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Франция и Италия договорились передать Украине систему ПВО SAMP/T весной

Цей матеріал також доступний українською
04.02.2023, 07:42
Франция и Италия договорились передать Украине систему ПВО SAMP/T весной - Фото
ЗРК SAMP/T (Фото: Flickr/Breizh56)

Франция и Италия приняли решение передать Украине системы противовоздушной обороны SAMP/T. Об этом сообщил в Twitter глава французского Минобороны Себастьян Лекорню.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"С министром обороны Италии Гвидо Крозетто мы решили поставить в Украину весной 2023 года ЗРК SAMP/T-Mamba", – сообщил министр.

Лекарню отметил, что эти комплексы позволят защитить гражданское население и инфраструктуру Украины от атак со стороны России.

Читайте также: Париж и Рим закажут 700 ракет Aster-30 для ЗРК SAMP/T, который обещали Украине

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Себастьян Лекорню SAMP-T пво франция италия военная помощь война
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 