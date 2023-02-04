Франция и Италия договорились передать Украине систему ПВО SAMP/T весной
04.02.2023, 07:42
ЗРК SAMP/T (Фото: Flickr/Breizh56)
Франция и Италия приняли решение передать Украине системы противовоздушной обороны SAMP/T. Об этом сообщил в Twitter глава французского Минобороны Себастьян Лекорню.
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"С министром обороны Италии Гвидо Крозетто мы решили поставить в Украину весной 2023 года ЗРК SAMP/T-Mamba", – сообщил министр.
Лекарню отметил, что эти комплексы позволят защитить гражданское население и инфраструктуру Украины от атак со стороны России.
- В декабре 2022 года Украина обратилась к Франции с просьбой о поставке системы ПВО SAMP/T.
- 7 января 2023 года стало известно, что США попросили Италию отправить SAMP/T в Украину.
- 13 января сообщалось, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони приняла решение передать Украине батарею зенитного ракетного комплекса SAMP/T.
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