Франция и Италия договорились передать Украине систему ПВО SAMP/T весной

Франция и Италия приняли решение передать Украине системы противовоздушной обороны SAMP/T. Об этом сообщил в Twitter глава французского Минобороны Себастьян Лекорню.

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"С министром обороны Италии Гвидо Крозетто мы решили поставить в Украину весной 2023 года ЗРК SAMP/T-Mamba", – сообщил министр.

Лекарню отметил, что эти комплексы позволят защитить гражданское население и инфраструктуру Украины от атак со стороны России.

В декабре 2022 года Украина обратилась к Франции с просьбой о поставке системы ПВО SAMP/T.

7 января 2023 года стало известно, что США попросили Италию отправить SAMP/T в Украину.

13 января сообщалось, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони приняла решение передать Украине батарею зенитного ракетного комплекса SAMP/T.

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Наталія Медведєва

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