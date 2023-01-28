Париж и Рим закажут 700 ракет Aster-30 для ЗРК SAMP/T, который обещали Украине – l'Opinion

Франция и Италия закажут 700 зенитных ракет Aster-30 для систем противовоздушной обороны SAMP/T (также известных, как Mamba). Именно такую систему ПВО Париж и Рим обещают в скором будущем передать Украине. Об этом сообщает l'Opinion.

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Как отмечается, ракеты Aster-30 будут заказаны у компании MBDA на сумму $2 млрд.

По данным l'Opinion, решение о покупке ракет Aster-30 было принято во время визита министра вооруженных сил Франции Себастьяна Лекорню в Рим, где он встретился со своим итальянским коллегой Гвидо Кросетто.

Сообщается, что произведенная компанией MBDA, Aster 30, возможно, является одной из самых совершенных ракет класса "земля-воздух" в мире, сравнимой с американскими Patriot. Она предназначен для сбивания боевых самолетов и ракет, в том числе некоторых баллистических ракет.

Отмечается, что новый заказ оформляют в то время, когда Париж и Рим готовятся поставить Украине систему Mamba и, следовательно, некое количество ракет Aster-30.

Уточняется, что обычно между подобным заказом и его выполнением проходит около трех лет, но правительства Франции и Италии настоятельно рекомендуют MBDA сделать все быстрее.

СПРАВКА. MBDA – европейская компания, дочерняя компания Airbus, BAE Systems и Leonardo.

Поступившая на вооружение в начале 2010-х годов, Aster-30 представляет собой сверхзвуковую ракету (4,5 Маха, или около 5000 км/ч), дальность действия которой составляет более 100 км. Ее можно запускать или с корабля, или с суши, с помощью системы Mamba.

Mamba — это имя, данное ВВС Франции комплексу ПВО SAMP/T – Sol-Air Moyenne Portée/Terre.

В декабре 2022 года Украина обратилась к Франции с просьбой о поставке системы ПВО SAMP/T.

7 января 2023 года стало известно, что США попросили Италию отправить SAMP/T в Украину.

13 января сообщалось, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони приняла решение передать Украине батарею зенитного ракетного комплекса SAMP/T.

22 января глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что Рим и Париж заканчивают подготовку ЗРК SAMP/T, который должен быть передан Украине.

Наталія Медведєва

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