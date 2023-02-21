Путин нес пропаганду, народ Украины сам просит Зеленского воевать с РФ — премьер Италии

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что российский диктатор Владимир Путин в послании к Федеральному собранию РФ 21 февраля произносил клише пропаганды вместо какого-либо конструктива. Об этом она сообщила во время визита в Украину в комментарии газете La Stampa.

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По ее словам, она надеялась на то, что Путин покажет готовность к возможному прекращению войны, однако вместо этого диктатор произнес уже известные пропагандистские слова.

Она отметила, что реальные факты отличаются от того, что говорит Путин, так как Украина является жертвой, а Россия — агрессором.

"Он отвечает за все это. Нарратив Кремля против Запада и Киева является ложным. Российская пропаганда говорит, что здесь, в Украине, есть режим и что они хотят освободить украинский народ. Но я не вижу здесь режима, я вижу народ, который просит правительство воевать с россиянами", — сказала премьер.

Путин заявил, что РФ "приостанавливает" свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях и готовится к проведению испытаний ядерного оружия.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию пересмотреть свое решение приостановить действие ядерного договора с США и повторил обеспокоенность тем, что Китай планирует поддержать страну летальным оружием.

Решение России приостановить свое участие в договоре о контроле над ядерными вооружениями является "глубоко досадным и безответственным", заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

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Дмитро Гриниченко

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