UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Путин нес пропаганду, народ Украины сам просит Зеленского воевать с РФ — премьер Италии

Цей матеріал також доступний українською
21.02.2023, 16:16
Путин нес пропаганду, народ Украины сам просит Зеленского воевать с РФ — премьер Италии - Фото
Джорджа Мелони (Фото: EPA)

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что российский диктатор Владимир Путин в послании к Федеральному собранию РФ 21 февраля произносил клише пропаганды вместо какого-либо конструктива. Об этом она сообщила во время визита в Украину в комментарии газете La Stampa.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По ее словам, она надеялась на то, что Путин покажет готовность к возможному прекращению войны, однако вместо этого диктатор произнес уже известные пропагандистские слова. 

Она отметила, что реальные факты отличаются от того, что говорит Путин, так как Украина является жертвой, а Россия — агрессором.

"Он отвечает за все это. Нарратив Кремля против Запада и Киева является ложным. Российская пропаганда говорит, что здесь, в Украине, есть режим и что они хотят освободить украинский народ. Но я не вижу здесь режима, я вижу народ, который просит правительство воевать с россиянами", — сказала премьер.

  • Путин заявил, что РФ "приостанавливает" свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях и готовится к проведению испытаний ядерного оружия.
  • Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию пересмотреть свое решение приостановить действие ядерного договора с США и повторил обеспокоенность тем, что Китай планирует поддержать страну летальным оружием. 
  • Решение России приостановить свое участие в договоре о контроле над ядерными вооружениями является "глубоко досадным и безответственным", заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Читайте также: Путин час сыпал фейками пропаганды об Украине. Подоляк: Совсем потерял связь с реальностью

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война владимир путин пропаганда италия Джорджа Мелони
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 