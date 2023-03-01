По российским танкам под Угледаром били из всего, включая HIMARS – The New York Times

Во время трехнедельного российского штурма Угледара в феврале по колоннам бронетехники оккупантов работали не только из комплексов советского образца, но и с применением американских ПТРК Javelin и гаубиц M777, французских САУ Caesar и даже ракетных систем HIMARS. Об этом пишет The New York Times в материале о провальном российском наступлении.

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"В одном случае украинское командование вызвало удар управляемыми ракетами HIMARS; они обычно используются по стационарным целям, таким как склады боеприпасов или казармы, но также оказались эффективными против стационарной танковой колонны", – говорится в статье.

Украинские военные рассказали, что "изучали дороги, затем прятались и ждали", чтобы разбивать колонны из засад. Именно засады были "фирменной" тактикой Украины против российских бронетанковых колонн с первых дней войны.

По словам командиров из 72-й бригады, боевые действия там "были самым большим танковым сражением этой войны". Во время боев за Угледар командиру одного из украинских танков Т-64 Дмитрию Гребенку приказывали выезжать на позиции и работать по врагу по три-четыре раза в день.

Далее NYT описал то, что услышал от военных. Работая из бункера в Угледаре, лейтенант Владислав Баяк на видео с беспилотника заметил приближающуюся первую колонну из примерно 15 танков и бронетранспортеров.

"Мы были готовы. Мы знали, что что-то подобное произойдет", — рассказал он. Заранее была подготовлена зона поражения дальше по грунтовой дороге. Оставалось только отдать приказ по рации.

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"Противотанковые группы в посадках, вооруженные американскими ракетами Javelin с инфракрасным наведением и украинскими Стугна-П с лазерным наведением, активировали вооружение. Дальше были готовы артиллерийские батареи. Грунтовая дорога была чистой от мин, но все поля вокруг были засеяны ими, чтобы побудить россиян продвигаться вперед только по дороге и не дать танкам развернуться, как только ловушка захлопнется", – говорится в материале.

Колонна танков становится наиболее уязвимой, по словам лейтенанта, после того, как начинается стрельба, мехводы паникуют и пытаются развернуться, — и выезжают на заминированную обочину. Затем взорванная техника работает как препятствие, замедляя или останавливая колонну. В этот момент артиллерия открывает огонь, подбивая новые единицы бронетехники и уничтожая оккупантов, вылезающих из выведенных из строя машин.

"Начинается хаос и взрывы", – так описывает военный.

По его словам, российское командование направило бронетанковые колонны вперед из-за отсутствия других вариантов против хорошо укрепленных позиций Украины, какой бы дорогостоящей для ВС РФ эта тактика ни была.

Украинские военные заявили, что в итоге Россия потеряла в штурмах Угледара не менее 130 танков и бронетранспортеров.

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Євген Пилипенко

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