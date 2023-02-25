72-я отдельная механизированная бригада им. Черных запорожцев показала на видео "кладбище танков", которое ее бойцы устроили оккупантам под Угледаром.
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На снятом с дрона видео российские танки один за другим подъезжают к группе неподвижной бронетехники, возможно, пытаясь эвакуировать экипажи поврежденных машин, но попадают под огонь, разворачиваются и пытаются уехать.
- В районе Угледара и Марьинки 22 февраля ВСУ уничтожили 14 танков, 17 БМП и три многоцелевых бронированных транспортера российских оккупантов.
- По данным Генштаба, только за 24 февраля ВСУ уничтожили 12 танков и девять БМП оккупантов.
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