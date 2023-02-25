UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Бригада им. Черных запорожцев устроила оккупантам "кладбище танков" под Угледаром – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
25.02.2023, 19:36
Фото - скриншот из видео
Артиллерия ВСУ подорвала командный пункт россиян: дом просто исчез во взрыве – видео
Артиллерия ВСУ подорвала командный пункт россиян: дом просто исчез во взрыве – видео
Снайпер оккупантов залег на позиции недалеко от ВСУ, но его заметила аэроразведка – видео
Снайпер оккупантов залег на позиции недалеко от ВСУ, но его заметила аэроразведка – видео

72-я отдельная механизированная бригада им. Черных запорожцев показала на видео "кладбище танков", которое ее бойцы устроили оккупантам под Угледаром.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

На снятом с дрона видео российские танки один за другим подъезжают к группе неподвижной бронетехники, возможно, пытаясь эвакуировать экипажи поврежденных машин, но попадают под огонь, разворачиваются и пытаются уехать.

  • В районе Угледара и Марьинки 22 февраля ВСУ уничтожили 14 танков, 17 БМП и три многоцелевых бронированных транспортера российских оккупантов.
  • По данным Генштаба, только за 24 февраля ВСУ уничтожили 12 танков и девять БМП оккупантов.  

Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
72 ОМБр война танки Угледар
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 