Потери РФ: ВСУ уничтожили 650 оккупантов, 33 единицы техники, 11 артсистем и сбили Ми-24

Вооруженные Силы Украины уничтожили 650 российских оккупантов, 33 единицы техники, 11 артиллерийских систем и сбили вертолет Ми-24 за сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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В утренней сводке военные заявляли, что ВСУ отбили более 70 атак в районе Купянска, Лимана, Бахмута и Авдеевки.

Общие потери противника за время большой войны составили:

— личного состава — 147470 (+650),

— танков — 3375 (+12),

— боевых бронированных машин — 6609 (+9),

— артиллерийских систем — 2373 (+10),

— РСЗО — 475 (+1),

— средств ПВО — 247,

— самолетов — 299,

— вертолетов — 288 (+1) — утром Генштаб заявлял об уничтожении ударного Ми-24,

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 2035 (+2),

— крылатых ракет — 873,

— кораблей/катеров — 18,

— автомобильной техники и автоцистерн — 5235 (+11),

— специальной техники — 230 (+1).

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Дмитро Гриниченко

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