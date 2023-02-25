Потери РФ: ВСУ уничтожили 650 оккупантов, 33 единицы техники, 11 артсистем и сбили Ми-24
Вооруженные Силы Украины уничтожили 650 российских оккупантов, 33 единицы техники, 11 артиллерийских систем и сбили вертолет Ми-24 за сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
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В утренней сводке военные заявляли, что ВСУ отбили более 70 атак в районе Купянска, Лимана, Бахмута и Авдеевки.
Общие потери противника за время большой войны составили:
— личного состава — 147470 (+650),
— танков — 3375 (+12),
— боевых бронированных машин — 6609 (+9),
— артиллерийских систем — 2373 (+10),
— РСЗО — 475 (+1),
— средств ПВО — 247,
— самолетов — 299,
— вертолетов — 288 (+1) — утром Генштаб заявлял об уничтожении ударного Ми-24,
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 2035 (+2),
— крылатых ракет — 873,
— кораблей/катеров — 18,
— автомобильной техники и автоцистерн — 5235 (+11),
— специальной техники — 230 (+1).
- Глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что Вооруженным Силам Украины очень важно устоять в битве на истощение за Бахмут.
- Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что оборона Бахмута является стратегически обоснованным шагом.
- Бахмут важно удержать, но не ценой гибели всех бойцов. Готовим наступление — Зеленский.
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