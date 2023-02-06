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Горящий российский солдат сбежал от танка: тот вскоре взорвался – видео 18+

Цей матеріал також доступний українською
06.02.2023, 20:11
Горящий российский солдат сбежал от танка: тот вскоре взорвался – видео 18+ - Фото
Скриншот видео

На Угледарском направлении военнослужащие Сил обороны уничтожили российский танк. Соответствующее видео опубликовали военные ВСУ в Telegram Чорна рота – ресурс 72-й ОМБр имени Чорных Запорожцев.

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На записи видно, как от танка убегает горящий российский солдат – видимо, танкист. Вскоре после этого танк взрывается.

72-я бригада воюет на Угледарском направлении.

  • За сутки 5 февраля Силы обороны Украины уничтожили еще 870 российских военных и 11 танков.

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Наталія Медведєва
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Угледар война танк
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