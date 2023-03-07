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Вооруженные Силы Украины начали использовать высокоточные "умные" бомбы JDAM – War Zone

Цей матеріал також доступний українською
07.03.2023, 10:34
Вооруженные Силы Украины начали использовать высокоточные
Джеймс Хекер (Фото: Air Force Magazine)

Вооруженные Силы Украины стали использовать высокоточные "умные" бомбы JDAM-ER с дальностью впечатления до 72 км. Об этом заявил командующий Воздушными силами США в Европе и Африке Джеймс Хекер, передает редакция War Zone от The Drive.

"Недавно мы отправили некоторые высокоточные боеприпасы в Украину, которые имеют увеличенную дальность действия и бьют немного дальше, чем неуправляемая бомба свободного падения, и имеют точную наводку", – сказал Хекер.

По его словам, возможность использовать JDAM украинцы получили "вероятно, за последние три недели".

Хекер подтвердил, что подразумевал именно высокоточные JDAM-ER.

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Издание пишет, что точная конфигурация JDAM-ER, которые Украина получила, пока неизвестна. Хекер также называл их GBU-62. Однако единственным ранее известным вариантом GBU-62 является GBU-62(V)1/B, также известный как Quickstrike-ER, сочетающий в себе комплект JDAM-ER с Mk 64 Quickstrike класса 900 кг.

Хотя морские мины Quickstrike сделаны из бомб серии Mk 80, они не предназначены для использования в качестве ударного оружия общего назначения.

СПРАВКА. Joint Direct Attack Munition (JDAM) – это относительно недорогой комплект наведения обычной бомбы производства компании Boeing. Он превращает имеющиеся неуправляемые бомбы общего назначения в "умное" оружие с точным управлением. Базовые варианты JDAM можно запускать и цель с расстояния более 28 км. Добавление крыльев позволяет расширить доступность использования бомб до 70-80 км.

"Кажется более вероятно, что JDAM-ER для Украины имеют в своей основе более традиционные бомбы. Существует вероятность того, что "боеголовки" могут быть минами Quickstrike, переработанными в стандартные бомбы", – добавили в редакции.

Украинские истребители Су-27 и Миг-29 ранее были переработаны для поддержки пусков антирадарных ракет AGM-88 (из пилона LAU-118/А образца НАТО). В War Zone считают, что именно эти платформы и пилоны ВСУ применяют и для сброса и JDAM.

Хекер отметил, что JDAM дает украинским силам возможность поражать "совершенно новые наборы целей", которые могут быть вне досягаемости существующего оружия воздушного базирования и наземных систем, в том числе HIMARS/MLRS (с боеголовкой около 90 кг).

Он подчеркнул, что общее количество JDAM-ER, которые сейчас имеет Украина, ограничено.

"У них достаточно, чтобы нанести пару ударов", – сказал Хекер.

Мілана Головань, Євген Пилипенко
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