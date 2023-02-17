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Первый из батальонов ВСУ закончил подготовку с БМП Bradley в Германии – Пентагон

Цей матеріал також доступний українською
17.02.2023, 21:10
Первый из батальонов ВСУ закончил подготовку с БМП Bradley в Германии – Пентагон - Фото
БМП Bradley (фото – Pentagon)

Первая группа украинских военнослужащих закончила обучение на военной базе США в Германии. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь Пентагона генерал Пэт Райдер, пишет CNN.

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Как сообщил генерал Райдер, первая группа из 635 украинцев завершила курс на полигоне Графенвер в Германии, на котором подразделения армии США проводят общевойсковые и маневренные учения. По словам Райдера, батальон также тренировался работать с БМП Bradley.

Генерал также сказал, что следующий батальон в составе 710 военнослужащих ВСУ уже начал тренировки там же – в Графенвере. Для обучения будут использоваться БМП Bradley и самоходная гаубица M109 Paladin. Кроме того, на следующей неделе еще 890 военнослужащих ВСУ приступят к тренировкам на БТР Stryker.

Как сказал Райдер, раньше США предлагали подразделениям ВСУ более ограниченные по масштабам тренировки с отдельными системами вооружений, таким как РСЗО HIMARS. Переход к батальонным учениям – существенное расширение усилий США по обучению и подготовке украинских военнослужащих в условиях длительной войны.

  • 13 февраля в бундесвере заявили, что уже начали тренировать украинских военнослужащих на танках Leopard 2, обучение должно завершиться до конца марта.
  • 15 февраля сообщалось, что обучение украинских военнослужащих работе с системой ПРО Patriot в Германии идет успешно и быстро.
Сергій Бережний
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пентагон Германия учения батальон БМП Bradley Пэт Райдер Патрик Райдер БТР Stryker Paladin М109А6
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