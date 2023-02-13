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В Германии стартовали тренировки ВСУ на танках Leopard 2: должны закончить до конца марта

Цей матеріал також доступний українською
13.02.2023, 14:47
В Германии стартовали тренировки ВСУ на танках Leopard 2: должны закончить до конца марта - Фото
Танк Leopard 2 бундесвера (фото - ЕРА)

Бундесвер уже начал тренировать украинских военнослужащих на танках Leopard 2, обучение должно завершиться до конца марта 2023 года. Об этом заявила пресс-секретарь Минобороны Германии, передает Tagesschau.

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Представительница Минобороны Германии сообщила, что обучение в основном будет проходить в школе танковых войск в Мюнстере (Нижняя Саксония).

Учения должны быть завершены к концу первого квартала, чтобы передача танков Украине была синхронизирована с окончанием тренировок. От Германии будет 14 танков Leopard 2.

Также уже стартовали тренировки украинских военнослужащих в Германии на боевой машине пехоты Marder.

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Оксана Житнюк
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Германия война учения танк Leopard Leopard 2
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