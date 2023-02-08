В бундестаге призвали Шольца подтолкнуть союзников, чтобы начали давать ВСУ танки Leopard

Глава еврокомитета бундестага Антон Хофрайтер полагает, что канцлеру Олафу Шольцу нужно подтолкнуть некоторых "нерешительных" европейских партнеров Германии к поставкам танков Leopard украинской армии. Об этом сообщает t-online.

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По мнению депутата, сейчас "речь идет о восстановлении доверия" и об "убеждении европейских партнеров" в наращивании и ускорении формирования танкового альянса.

"Хорошо, что канцлер наконец-то берет на себя координирующую роль. Мы не должны терять времени, потому что весеннее наступление российской армии неизбежно", – добавил Хофрайтер.

Депутат бундестага призвал партнеров продолжать поддерживать Украину.

Сегодня, 8 февраля, Шольц сделает определенные заявления и будет присутствовать на саммите ЕС в Брюсселе 9 и 10 февраля. Главной темой обсуждения там станет война России против Украины.

7 февраля 2023 года правительство Германии выдало немецким производителям лицензию на поставку Украине до 178 танков Leopard 1A5.

Мілана Головань

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