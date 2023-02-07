Правительство Германии подтвердило поставки танков Leopard 1A5 Украине
Министерство экономики Германии выдало немецким производителям вооружений лицензии на экспорт танков Leopard 1A5 в объеме до 178 единиц. Об этом официально уведомило минобороны страны.
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Федеральное министерство экономики выдало немецким компаниям лицензии на экспорт в Украину до 178 основных боевых танков Leopard 1A5. Количество танков Leopard 1A5, которые реально будут поставлены в Украину, зависит от проведения ремонтных работ.
В опубликованном заявлении сказано, что федеральное правительство Германии поддерживает Украину в тесном сотрудничестве с международными партнерами и предоставляет ей основные боевые танки Leopard 1A5 для законной самообороны против российской противозаконной агрессии со стороны России.
О принципиальном принятии властью Германии решения о передаче танков Leopard 1 сегодня сообщал Spiegel.
- 25 января Берлин официально сообщил, что начнет вооружать ВСУ немецкими танками Leopard 2, и дает добро на поставки Украине немецких танков третьими странами.
- По словам Кулебы, в первой волне поставок Украина получит от 120 до 140 западных танков.
- 3 февраля немецкое правительство одобрило лицензию на экспорт в Украину основных боевых танков Leopard 1, но деталей не разглашало.
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