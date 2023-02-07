Правительство Германии подтвердило поставки танков Leopard 1A5 Украине

Министерство экономики Германии выдало немецким производителям вооружений лицензии на экспорт танков Leopard 1A5 в объеме до 178 единиц. Об этом официально уведомило минобороны страны.

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Федеральное министерство экономики выдало немецким компаниям лицензии на экспорт в Украину до 178 основных боевых танков Leopard 1A5. Количество танков Leopard 1A5, которые реально будут поставлены в Украину, зависит от проведения ремонтных работ.

В опубликованном заявлении сказано, что федеральное правительство Германии поддерживает Украину в тесном сотрудничестве с международными партнерами и предоставляет ей основные боевые танки Leopard 1A5 для законной самообороны против российской противозаконной агрессии со стороны России.

О принципиальном принятии властью Германии решения о передаче танков Leopard 1 сегодня сообщал Spiegel.

Сергій Бережний

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