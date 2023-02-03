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У Шольца подтвердили: Германия одобрила поставки танков Leopard 1 в Украину

Цей матеріал також доступний українською
03.02.2023, 14:01
У Шольца подтвердили: Германия одобрила поставки танков Leopard 1 в Украину - Фото
Штеффен Хебештрайт (Фото - EPA)

Немецкое правительство подтвердило, что одобрило лицензию на экспорт в Украину основных боевых танков Leopard 1. Ранее опубликованную в медиа информацию подтвердил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт, сообщает Spiegel.

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Представитель немецкого правительства не сообщил никаких подробностей, но издание Sueddeutsche Zeitung писало, что Германия дала добро на продажу Украине 88 танков Leopard 1 из запасов промышленности.

По данным Spiegel, в Германии есть 29 "хорошо отремонтированных" танков Leopard 1.

Sueddeutsche Zeitung пишет, что танки этой устаревшей версии будут переданы ВСУ "в любое время после их ремонта", если та согласится их купить. Компании немецкого ОПК Rheinmetall и Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) готовы отремонтировать "десятки" Leopard 1.

Оксана Житнюк
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Германия танк военная помощь Leopard Leopard 1
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