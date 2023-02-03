У Шольца подтвердили: Германия одобрила поставки танков Leopard 1 в Украину

Немецкое правительство подтвердило, что одобрило лицензию на экспорт в Украину основных боевых танков Leopard 1. Ранее опубликованную в медиа информацию подтвердил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт, сообщает Spiegel.

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Представитель немецкого правительства не сообщил никаких подробностей, но издание Sueddeutsche Zeitung писало, что Германия дала добро на продажу Украине 88 танков Leopard 1 из запасов промышленности.

По данным Spiegel, в Германии есть 29 "хорошо отремонтированных" танков Leopard 1.

Sueddeutsche Zeitung пишет, что танки этой устаревшей версии будут переданы ВСУ "в любое время после их ремонта", если та согласится их купить. Компании немецкого ОПК Rheinmetall и Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) готовы отремонтировать "десятки" Leopard 1.

25 января Берлин официально сообщил, что начнет вооружать ВСУ немецкими танками Leopard 2, и дает добро на поставки Украине немецких танков третьими странами. Большинство немцев одобряют это решение.

По словам Кулебы, в первой волне поставок Украина получит от 120 до 140 западных танков.

Оксана Житнюк

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