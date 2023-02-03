Германия предлагает Украине Leopard 1, хочет выкупить у Катара 15 установок Gepards – SZ

Германия дала добро на продажу Украине танков Leopard 1 из запасов промышленности. Помимо этого, официальный Берлин ведет переговоры о том, чтобы выкупить у Катара для Вооруженных Сил Украины еще 15 зенитных самоходных установок Gepard, пишет Sueddeutsche Zeitung.

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Танки этой устаревшей версии будут переданы ВСУ "в любое время после их ремонта", если та согласится их купить, сообщает газета со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.

По данным собеседников, компании немецкого ОПК Rheinmetall и Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) готовы отремонтировать "десятки" Leopard 1.

Ранее Катар закупил "Гепарды" для обеспечения безопасности стадионов во время чемпионата мира по футболу. Несколько немецких чиновников обсудили с Министерством иностранных дел ближневосточной страны возможную перекупку этих ЗСУ.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Gepard "очень хорошо зарекомендовали себя в этой войне".

"Если бы мы могли получить больше от партнеров здесь, это определенно помогло бы украинцам", – отметил он.

Также Германия пытается приобрести дефицитные боеприпасы к ним из Катара.

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Євген Пилипенко

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