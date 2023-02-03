Германия предлагает Украине Leopard 1, хочет выкупить у Катара 15 установок Gepards – SZ
Германия дала добро на продажу Украине танков Leopard 1 из запасов промышленности. Помимо этого, официальный Берлин ведет переговоры о том, чтобы выкупить у Катара для Вооруженных Сил Украины еще 15 зенитных самоходных установок Gepard, пишет Sueddeutsche Zeitung.
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Танки этой устаревшей версии будут переданы ВСУ "в любое время после их ремонта", если та согласится их купить, сообщает газета со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.
По данным собеседников, компании немецкого ОПК Rheinmetall и Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) готовы отремонтировать "десятки" Leopard 1.
Ранее Катар закупил "Гепарды" для обеспечения безопасности стадионов во время чемпионата мира по футболу. Несколько немецких чиновников обсудили с Министерством иностранных дел ближневосточной страны возможную перекупку этих ЗСУ.
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Gepard "очень хорошо зарекомендовали себя в этой войне".
"Если бы мы могли получить больше от партнеров здесь, это определенно помогло бы украинцам", – отметил он.
Также Германия пытается приобрести дефицитные боеприпасы к ним из Катара.
- У Швейцарии есть запасы снарядов к "Гепардам", однако она ранее не желала передавать их ВСУ даже по просьбе Берлина, как и Бразилия. Есть данные, что Цюрих прекратит блокировать поставки вооружений Украине.
- 25 января Берлин официально сообщил, что начнет вооружать ВСУ немецкими танками, и дает добро на поставки Украине немецких танков третьими странами. Большинство немцев одобряют это решение.
- Дания якобы планирует приобрести 20 списанных танков Leopard 1A5 с хранения на складе FFG, которые отремонтирует и отправят Силам обороны.
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