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В бундестаге предлагают выкупить в Катаре танки Cheetah для Украины

Цей матеріал також доступний українською
15.01.2023, 19:57
В бундестаге предлагают выкупить в Катаре танки Cheetah для Украины - Фото
Родерих Кизеветтер (Фото - EPA)

Германия могла бы выкупить у Катара для Украины немецкие зенитные танки Cheetah. Такую инициативу озвучил депутат бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер в интервью Süddeutsche Zeitung.

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Кизеветтер предлагает выкупить у Катара зенитные танки Cheetah и затем передать их Украине.

"Танки Cheetah сейчас там больше не нужны, они находятся в рабочем состоянии, поэтому я думаю, что было бы неплохо выкупить их... Мы должны сделать все, что может способствовать победе Украины", – считает депутат. 

Он также отметил, что несмотря на передачу Украине зенитных танков Gepard по-прежнему сохраняется проблема обеспечения их штатными боеприпасами, которую блокирует Швейцария из-за приверженности политике нейтралитета. Проблема была временно решена заказом альтернативных боеприпасов в Норвегии. Кизеветтер считает, что операция с танками из Катара могла бы облегчить эту ситуацию.

  • В июле 2022 года Кизеветтер заявил, что задержки и недостаточно активная военная помощь Украине со стороны правительства Олафа Шольца ведут к "потере репутации Германии в Восточной Европе".
  • 5 декабря командование ВС ВСУ опубликовало видео работы немецкой зенитной самоходной артиллерийской установки Gepard по вражеской ракете.
Сергій Бережний
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Родерих Кизеветтер Cheetah Gepard Германия танки
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