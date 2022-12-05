ВСУ показали видео "безупречной работы" немецкого Gepard по российской ракете
Командование Воздушных сил опубликовало видео работы немецкой зенитной самоходной артиллерийской установки Gepard по вражеской ракете.
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В Воздушных силах отметили, что техника, предоставленная партнерами, защищает украинское небо от крылатых ракет российских террористов.
"На этот раз – безупречная работа немецкого "Гепарда", – сказано в сообщении.
На ноябрь Германия передала ВСУ около 30 единиц Gepard. Еще семь Gepard, которые предназначались для утилизации, сейчас ремонтирует мюнхенская оружейная компания Krauss-Maffei Wegmann (KMW), а весной они должны быть доставлены в Украину.
Украина тем временем продолжает запрашивать у союзников больше современных систем противовоздушной и противоракетной обороны в свете продолжающихся ракетных атак РФ, цель которых – оставить Украину без света, тепла и воды.
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