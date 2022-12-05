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Кулеба: Чем больше военных преступлений совершит РФ, тем больше оружия нужно дать Украине

Цей матеріал також доступний українською
05.12.2022, 18:12
Кулеба: Чем больше военных преступлений совершит РФ, тем больше оружия нужно дать Украине - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, комментируя сегодняшнюю очередную массированную ракетную атаку РФ по Украине, заявил, что чем больше военных преступлений совершат россияне, тем больше оружия должна получить Украина от Запада. Об этом он написал в Twitter.

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Кулеба написал, что Россия выпустила очередной залп ракет по украинской критически важной гражданской инфраструктуре, пытаясь лишить людей электричества, воды и отопления в условиях низких температур.

"Чем больше военных преступлений совершит Россия, тем больше оружия нужно предоставить Украине, чтобы быстрее положить конец российскому террору", – заявил глава МИД.

Также в МИД отреагировали на падение элемента ракеты в Молдове во время сегодняшней атаки РФ. Спикер МИД Олег Николенко заявил, что Украина должна как можно быстрее получить системы противовоздушной и противоракетной обороны, так как террор РФ ставит под угрозу безопасность и других стран – не только Украины.

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Оксана Житнюк
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