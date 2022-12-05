Посол в Берлине о "гарантиях": Россия бьет ракетами в годовщину бесславного меморандума

Посол Украины в Германии Алексей Макеев после сегодняшнего массированного ракетного обстрела заявил, что Россия должна совершить добровольное стратегическое разоружение и вывести свои войска из Украины – это будет единственной возможной гарантией безопасности для нее. Об этом он написал в Twitter.

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"Как раз в годовщину бесславного Будапештского меморандума Россия наносит очередной массированный ракетный удар по Украине. Единственной возможной гарантией безопасности России является вывод ее войск с Украины и добровольное стратегическое разоружение", – заявил посол.

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Сегодня, 5 декабря, страна-террорист Россия нанесла восьмой массированный ракетный удар по Украине за последние два месяца.

Армия России запустила свыше 70 ракет по Украине, и более 60 из них сбила ПВО, сообщили в Воздушных силах.

3 декабря Макрон заявил, что "хотел бы", чтобы у России были собственные "гарантии безопасности", когда она вернется за стол переговоров.

Данилов назвал эту идею "странной логикой подковерной дипломатии, время которой истекло".

Арахамия тоже отреагировал: Украина готова обсудить с РФ "гарантии безопасности" для нее, но после того, как страна-агрессор выполнит четыре условия. Речь о выплате репараций, выводе войск с территории Украины, наказании всех военных преступников и добровольной сдаче ядерного оружия.

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Оксана Житнюк

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