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Посол в Берлине о "гарантиях": Россия бьет ракетами в годовщину бесславного меморандума

Цей матеріал також доступний українською
05.12.2022, 17:55
Посол в Берлине о
Алексей Макеев (скриншот)

Посол Украины в Германии Алексей Макеев после сегодняшнего массированного ракетного обстрела заявил, что Россия должна совершить добровольное стратегическое разоружение и вывести свои войска из Украины – это будет единственной возможной гарантией безопасности для нее. Об этом он написал в Twitter.

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"Как раз в годовщину бесславного Будапештского меморандума Россия наносит очередной массированный ракетный удар по Украине. Единственной возможной гарантией безопасности России является вывод ее войск с Украины и добровольное стратегическое разоружение", – заявил посол.

Читайте также: Глава МИД Финляндии не поддержал Макрона: Гарантии нам нужны именно против России

Сегодня, 5 декабря, страна-террорист Россия нанесла восьмой массированный ракетный удар по Украине за последние два месяца.

Армия России запустила свыше 70 ракет по Украине, и более 60 из них сбила ПВО, сообщили в Воздушных силах.

  • 3 декабря Макрон заявил, что "хотел бы", чтобы у России были собственные "гарантии безопасности", когда она вернется за стол переговоров.
  • Данилов назвал эту идею "странной логикой подковерной дипломатии, время которой истекло".
  • Арахамия тоже отреагировал: Украина готова обсудить с РФ "гарантии безопасности" для нее, но после того, как страна-агрессор выполнит четыре условия. Речь о выплате репараций, выводе войск с территории Украины, наказании всех военных преступников и добровольной сдаче ядерного оружия.

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Оксана Житнюк
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Германия война ракетный удар посол будапештский меморандум алексей макеев гарантии безопасности
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