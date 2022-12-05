Кислица о Будапештском меморандуме: После Путина нужен отказ России от ядерного оружия
Посол Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что для России после ухода или смерти диктатора Владимира Путина нужен "новый Будапештский меморандум" для денуклеаризации Москвы. Об этом он написал в Twitter в день годовщины подписания Будапештского меморандума, по которому Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на "заверения безопасности".
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По его словам, Будапештский меморандум — это три практически идентичных политических соглашения, которые предусматривали гарантии безопасности для Украины, Беларуси и Казахстана в обмен на отказ от ядерного статуса.
Он отметил, что вопреки широко распространенному мнению, ни Франция, ни Китай не являются участниками меморандума — КНР направила Украине негативную ноту накануне саммита в Будапеште в контексте присоединения Украины к документу. Отдельное сообщение Украине направила и Франция, не связанная Будапештским меморандумом.
Кислица заявил, что договоренности после Путина должны включать новый Будапештский меморандум, которые Москва подпишет в контексте своего отказа от ядерного оружия.
"Еще неизвестно, как скоро после военного поражения РФ и кто сможет подписать этот документ от имени территории с административным центром в Москве", — написал дипломат.
- Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что ядерное разоружение России будет условием послевоенных договоренностей с ее новым руководством.
- В случае применения ядерного оружия последствия для России "будут катастрофическими, тяжелыми, сильными и глубокими", сообщили в Госдепе США.
- Ранее премьер-министр Китая Ли Кэцян заявил, что любые угрозы ядерным оружием являются "безответственными", а также обрисовал политику Пекина в отношении Украины.
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