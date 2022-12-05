Кислица о Будапештском меморандуме: После Путина нужен отказ России от ядерного оружия

Посол Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что для России после ухода или смерти диктатора Владимира Путина нужен "новый Будапештский меморандум" для денуклеаризации Москвы. Об этом он написал в Twitter в день годовщины подписания Будапештского меморандума, по которому Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на "заверения безопасности".

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По его словам, Будапештский меморандум — это три практически идентичных политических соглашения, которые предусматривали гарантии безопасности для Украины, Беларуси и Казахстана в обмен на отказ от ядерного статуса.

Он отметил, что вопреки широко распространенному мнению, ни Франция, ни Китай не являются участниками меморандума — КНР направила Украине негативную ноту накануне саммита в Будапеште в контексте присоединения Украины к документу. Отдельное сообщение Украине направила и Франция, не связанная Будапештским меморандумом.

Кислица заявил, что договоренности после Путина должны включать новый Будапештский меморандум, которые Москва подпишет в контексте своего отказа от ядерного оружия.

"Еще неизвестно, как скоро после военного поражения РФ и кто сможет подписать этот документ от имени территории с административным центром в Москве", — написал дипломат.

СПРАВКА. Будапештский меморандум был подписан в 1994 году. Украина отказалась от ядерного оружия. Взамен Россия, Великобритания и США стали гарантами независимости и территориальной целостности Украины. В документе использовался термин "заверения безопасности", этот механизм не предусматривает зафиксированных гарантий безопасности или коллективной обороны.

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Дмитро Гриниченко

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